La UEFA suspende preventivamente a Prestianni por su incidente con Vinícius

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, con un partido de sanción por la violación del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA relacionado con un comportamiento discriminatorio. Es una medida preventiva y le impedirá jugar este miércoles el encuentro de vuelta ante el Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Champions.

Homófobo o xenófobo

El incidente se produjo después del gol de Vinícius y su posterior celebración. A la conclusión de la misma el argentino se acercó al madridista para reprocharle su actitud en la celebración. El futbolista argentino se tapó la boca con la camiseta cuando se dirigió al brasileño y Kyian Mbappé denunció que "le ha dicho cinco veces 'eres un mono". Vinícius denunció al árbitro el insulto racista y se activó el protocolo por insulto racista, lo que hizo que se parase el partido durante diez minutos. Finalmente, los madridistas decidieron retomar el encuentro.

El inspector designado por la UEFA está estudiando los informes del emisario de la UEFA en el partido y ha abierto una ronda de consultas que ha incluido la declaración de los jugadores implicados, el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, y Vinícius Júnior, del Real Madrid. A ellos se ha sumado el testimonio de algunos testigos que se han pronunciado al respecto, como Kylian Mbappé o Eduardo Camavinga, que estaban cerca de ambos cuando se produjo el supuesto insulto racista.

Si la UEFA logra demostrar que existió el insulto racista, Prestianni se enfrenta a duras sanciones. El artículo 14 del código disciplinario de la UEFA advierte que “cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”. El argentino habría testificado que su insulto es homófobo (le habría llamado 'maricón') y no xenófobo como afirman los jugadores del Real Madrid.

La UEFA también señala en su resolución que "esta decisión se toma sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo".