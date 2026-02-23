Miguel Zorío, carga contra Javier Solís: "Está utilizando el dinero del Valencia CF para reforzar su imagen pública"

El ex vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha pedido públicamente el despido del máximo ejecutivo del Valencia CF, Javier Solís, “por utilizar el dinero del club en beneficio de su imagen pública y por no ejercer de Director General del club, en uno de los momentos más delicados de la historia del valencianismo: el LIM CF está rozando el descenso, la economía del club no va a poder soportar sobre sus espaldas el crédito de Goldman Sachs, el club se ha convertido en un equipo pequeño en todos los sentidos, y tenemos la peor plantilla y el peor cuerpo técnico que se recuerda”.

Para el portavoz de Marea Valencianista, “Javier Solís sólo se puede mantener en su puesto, con el incremento de honorarios correspondiente, por la información sensible que ha manejado en los últimos tiempos, sobre todo la relacionada con el cambio de posición de algunos políticos, con las transferencias de dinero fuera de España en movimientos no explicados a los accionistas minoritarios y con el trasiego de dinero destinado a agentes futbolísticos y jugadores sobrevalorados”. Según Zorío, “el gran aval de Solís es la omertá sobre lo ocurrido y el gran pelotazo urbanístico ha conseguido para Lim con su ayuda, la del abogado del club, algún representante empresarial y muchos políticos de esta ciudad. Ha sabido poner el acento donde tocaba”.

Zorío recuerda que en marzo de 2025, Kiat Lim asume la Presidencia del Valencia CF, y Javier Solís pasó a ser el nuevo Director General del club. "Desde ese día algo es diferente, y lo filtró el propio interesado a sus medios afines: Javier Solís ya no debe solicitar permiso a Lay Hoon, para que esta a su vez, fuera la que transmitiera a Singapur las necesidades del club. El nuevo Director General, es quien solicita directamente al nuevo presidente, la autorización necesaria para poder ejecutar las operaciones importantes. Desde marzo, Javier Solís debía ser la cara visible del Valencia CF en partidos, ruedas de prensa o eventos del propio club será el nuevo rol principal de Solís. Además del trabajo que veía realizando como director corporativo, ahora ocupa la silla presidencial del palco en los partidos y es el máximo representante del Valencia en España", critica el portavoz. "Eso quiere decir que el interlocutor con los aficionados, La Liga, la RFEF, UEFA, FIFA e instituciones políticas es Solís, eso sí, con una posición reforzada dentro del club", afirma Zorío.

Para Miguel Zorío, “Javier Solís ha desaparecido del foco. está utilizando el dinero del club para reforzar su imagen pública a través de la inversión que realiza de forma discrecional en su política de comunicación corporativa. Su juego maquiavélico ya le sirvió con Anil, Layhoon y Corona. Si el Valencia CF baja, se hundirá con el barco, que no lo dude”.