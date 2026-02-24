Más de 100.000 espectadores en la Copa del Rey 2026: el Roig Arena de València supera las expectativas

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 ya es historia. El Kosner Baskonia se llevó el trofeo ante el Real Madrid en una vibrante final disputada en el Roig Arena. El recinto valenciano ya mira a 2027, donde repetirá como sede del torneo de la ACB.

El arena deportivo sufragado por el empresario Juan Roig ha recibido su gran bautismo de fuego, seis meses después de su inauguración. Y además de los elogios de equipos, seguidores y medios de comunicación, el pabellón NBA de València ha registrado unos números de récord durante los cuatro días de competición.

En total, al Roig Arena asistieron 101.399 espectadores durante los siete partidos de la Copa del Rey 2026, lo que deja una media de 14.485 aficionados en cada uno de los encuentros, si bien en cuatro de ellos se superó la barrera de los 15.000, una cifra solo rebasada hasta ahora en dos ocasiones en la historia del torneo. De hecho, la asistencia a la final fue de 15.314 espectadores y se quedó a apenas 152 personas de ser el mejor registro histórico de la competición, registrado el 18 de febrero de 2017 en el Fernando Buesa Arena de Vitoria en la semifinal que protagonizaron el Baskonia y el Real Madrid, que se llevó el triunfo por 103-99.También la final de la Minicopa registró una gran entrada de público, 7.143 personas, segunda mejor cifra de asistencia en la Minicopa Endesa después de la final de Badalona 2023.

La afición de Baskonia, durante la final contra el Real Madrid / Francisco Calabuig

Satisfacción en el Roig Arena

Con estos números, el director general del Roig Arena, Víctor Cendra, hacia un balance más que positivo del torneo disputado en el pabellón valenciano. “Estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido la Copa del Rey, y aquí quiero destacar el gran trabajo en conjunto de nuestro equipo y el de la ACB para tratar de dar la mejor experiencia a las aficiones y conseguir que esta copa fuera memorable”, señalaba en declaraciones a este diario. Cendra apuntaba, por otro lado, al “ambiente de hermandad entre las aficiones, los grandes partidos que se han disputado y una muy buena asistencia de público” como parte de las “claves que han permitido que hayamos asistido a una gran Copa del Rey, que nos pone el listón muy alto para la próxima edición que acogeremos el 2027”.

Impacto económico

Por otra parte, conocer cuál ha sido el impacto económico directo que ha supuesto para Valencia ser sede de la Copa del Rey de baloncesto tendrá que esperar. La ACB, a través de una consultora externa, realiza un detallado estudio sobre la afección que supone albergar el torneo del KO, pero cuyo resultado se conoce semanas después de la celebración del campeonato.

Cabe señalar que el director general de ACB, José Miguel Calleja, aseguró antes de la copa que el impacto en la ciudad sede suele oscilar entre los 20 y los 25 millones, de manera directa, pudiendo alcanzar los 70. La Generalitat, que se mostró también satisfecha por el devenir del torneo y las sensaciones han sido positivas, paga un canon anual de 3,8 millones de euros para que los ocho mejores equipos de la ACB se enfrenten en el Roig Arena.