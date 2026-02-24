El Valencia CF se juega su futuro en Primera División en los próximos dos meses ante rivales directos

El Valencia CF se juega en los próximos dos meses, y contra rivales (lamentablemente) de ‘su’ Liga, su futuro en la Primera División. Tras lograr tres puntos de 12 en los últimos cuatro partidos, donde se enfrentó a los europeos Betis, Real Madrid, Villarreal y al Levante UD en el derbi, el conjunto de Carlos Corberán tiene por delante ocho encuentros contra conjuntos de media tabla contra los que debe sumar los puntos necesarios para amarrar la permanencia, sobre todo viendo el empinado calendario de final de temporada.

Así, entre marzo y abril, el Valencia CF se medirá a CA Osasuna, Deportivo Alavés en Mestalla, para posteriormente afrontar una doble salida ante Real Oviedo y Sevilla FC. La asimetría del calendario ha querido que tras recibir al RC Celta de Vigo en el coliseo de la Avenida de Suecia en plena Semana Santa, tenga que visitar de manera consecutiva a Elche CF y RCD Mallorca (ahora sus inmediatos perseguidores en la clasificación), dejando para la última semana de abril el enfrentamiento en su feudo contra el Girona FC.

Un precedente poco alentador

Si el Valencia no ha sumado puntos contra los recientes rivales europeos, permite pensar en que los próximos enfrentamientos serán más asequibles. En cambio, los resultados de la primera vuelta dejaron un balance preocupante ante estos mismos contrincantes: solo cuatro puntos de 24 posibles. El equipo de Carlos Corberán firmó cuatro empates ante Sevilla, Mallorca y Elche en Mestalla y ante Alavés a domicilio; y sufrió cuatro derrotas contra Osasuna, Celta y Girona a domicilio, y ante Oviedo en casa, en una incompresible remontada de los asturianos tras el penalti errado por Danjuma que hubiera significado el 2-0 mediada la segunda parte.

Si el Valencia CF repitiera el mismo puntaje en estos dos meses apenas sumaría 30 puntos para encarar los últimos cinco partidos del campeonato, donde el calendario le ha reservado un final muy exigente: Atlético de Madrid (Mestalla), Athletic Club (San Mamés), Rayo Vallecano, en casa; Real Sociedad en Anoeta y cerrar la Liga en Mestalla ante el Barça, que puede jugarse el título en esa última jornada. Por tanto, la plantilla de Corberán, si quiere dar un paso adelante en la tabla, está prácticamente obligado a mejorar los resultados de la primera vuelta. Convertir un par de empates en triunfos cambiaría por completo la perspectiva.

Radiografía actual: ligera mejoría respecto al pasado curso

A estas alturas, en la jornada 25, el Valencia suma 26 puntos, tres más que la pasada campaña. Una mejora leve, que no aleja al conjunto valencianista de los puestos que pelean por el descenso, criba que ostenta en Mallorca con 24 puntos.

En este sentido, en una comparativa con el inicio de año, al igual que cuando Carlos Corberán aterrizó en Mestalla, los números también son muy similares. En 2025, el empuje por la llegada del nuevo técnico dejó 11 puntos de 21 posibles, con tres victorias (R. Sociedad, Celta y Leganés), dos empates (Sevilla y Villarreal) y la derrota ante el Real Madrid.

En este curso, con un partido más, el Valencia ha logrado 10 puntos de 24, con victorias ante Espanyol, Getafe y Levante; derrotas ante Celta, Betis, Real Madrid y Villarreal y el empate ante el Elche.