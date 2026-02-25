Alarma José Copete: el central cae lesionado de la rodilla y pasará por quirófano

La enfermería del Valencia CF, lejos de vaciarse va aumentando los afectivos. Sobre todo los de larga duración. A los Diakhaby y Foulquier va a unirse José Copete.

El central, según ha avanzado Deportes Cope Valencia, padece una lesión en su rodilla izquierda, sufrida en el derbi del pasado domingo ante el Villarreal. La afección en su articulación, concretamente en el menisco, le obligará a pasar por el quirófano alargando su estancia fuera de los terrenos de juego un mínimo de dos meses. Cabe recordar que solo restan trece encuentros de campeonato.

Villarreal CF - Valencia CF / Andreu Esteban

La llegada de Unai Núñez

Con la baja de Copete, Carlos Corberán solo dispone de tres centrales sanos: Tárrega, Cömert y Unai Núñez, el central que llegó en el mercado de invierno para suplir presisamente la lesión de Diakhaby. En los últimos encuentros, el técnico de Cheste había afianzado la pareja Cömert-Copete y ahora deberá modificarla, de momento, de cara al encuentro ante Osasuna del próximo domingo.

Copete, que disputó los 90 minutos en la Cerámica, valoraba pese a la derrota, su equipo compitió bien, pero lamentó que no fuera capaz de aprovechar las ocasiones como sí hizo su rival. “Empiezas por delante, el equipo estaba bien plantado y te empatan muy rápido. Me intento quedar con lo positivo, en la segunda parte hemos dominado más, hemos estado concentrados en las contras que el Villarreal es un equipo muy fuerte y apenas nos han generado, hemos tenido un par, pero no las hemos aprovechado”, analizó en declaraciones a Movistar.

Noticias relacionadas

Un fijo para Corberán

Copete es uno de los jugadores más utilizados por Corberán en lo que va de campeonato. El central andaluz, pese a los nervios al inicio de Liga (cuando el equipo optó por salir con el balón muy controlado desde atrás) y las críticas de la grada, se ha convertido en un fijo para el técnico, disputando cerca de 1700 minutos en el torneo liguero, repartido en 21 encuentros en los que ha visto cinco cartulinas amarillas. En las últimas semanas ha arrastrado molestias, que obligaron al cuerpo técnico a dosificarlo en los entrenamientos para que estuviera listo para los encuentros del fin de semana.