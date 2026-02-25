El videoanálisis de Paco Lloret: "Corberán tiene que aplicarse y el Valencia CF tiene que reaccionar"

Paco Lloret, periodista deportivo, analiza en su nuevo videoanálisis la situación actual del Valencia CF a partir de su derrota el domigo 22 de febrero ante el Villarreal. "Una declaración de impotencia", dice el comunicador que fue "la imagen que dejó el conjunto de Mestalla".

El partido contra el equipo castellonense era uno de tantos que en los últimos tiempos está jugando el club que entrena Corberán. El Valencia CF perdió por la mínima pese a que empezó ganando y a punto estuvo de remontar: "Ya hemos visto este partido", explica Lloret. Y es que el equipo blanco no acaba de despegar y acumula una derrota tras otra. Las estadísticas no mienten", subraya el periodista.

Empieza un mes clave

Y lo peor es que esta situación se produce cuando está a punto de empezar un mes clave, marzo, en el que el club se enfrenta a dos partidos en casa en los que está "obligado a ganar" (Osasuna y Alavés) y al menos una salida al campo de un Sevilla "tan irregular como el Valencia CF".

Noticias relacionadas

"Empieza un mes clave para el equipo de Mestalla, con dos partidos en casa que está obligado a ganar" Paco Lloret

"Corberán tiene que aplicarse y su equipo tiene que reaccionar", plantea Paco Lloret, y debe hacerlo durante los importantísimos enfrentamientos en los que se medirá este próximo mes. Si no lo hace y sigue en su línea habitual de las útimas semanas, "el panorama cada vez empeorá más".