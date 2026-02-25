Los dorsales de las marchas de RunCáncer, disponibles en los centros de El Corte Inglés

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, vuelve a contar en su 12ª edición con el apoyo de El Corte Inglés, colaborador del circuito 100% solidario desde sus inicios. Como cada año, gracias al compromiso de El Corte Inglés con la causa desde la primera edición, los interesados en participar en cualquiera de las marchas no competitivas del circuito RunCáncer pueden adquirir su dorsal de forma presencial en las plantas de Deportes de los centros de Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz.

Así, los dorsales a cualquiera de las marchas, que tienen un coste de 5 euros 100% solidarios, ya están disponibles en los centros de El Corte Inglés, para que los marchadores solidarios puedan sumarse a la lucha a lo largo de todo el año.

Desde El Corte Inglés, Víctor Hernández, Director Regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales, ha asegurado que para la empresa es un orgullo seguir apoyando un año más a un proyecto como RunCáncer, "una iniciativa solidaria que hace que a través del deporte todos unidos ayudemos a avanzar en la investigación oncológica tan necesaria para luchar contra una enfermedad que nos afecta a todos".

Por su parte, Tomás Trenor, presidente de Contra el Cáncer en Valencia, ha agradecido a El Corte Inglés "su apoyo incondicional desde el inicio". "La implicación de empresas como El Corte Inglés es clave en esta causa y nos ayuda a seguir haciendo posible que este circuito sea una realidad".

100% solidario, 100% investigación

Como en cada edición, y ya son doce, el circuito RunCáncer Valencia destinará de forma íntegra toda la recaudación por la venta de sus dorsales a financiar los proyectos de investigación oncológica que cada año se financian desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia.

RunCáncer arranca de forma oficial su nueva edición de este 2026 el próximo domingo 1 de marzo con tres marchas en los municipios valencianos de Rafelbunyol, Almiserà y Tavernes Blanques.

Los dorsales para participar en estas primeras marchas, y en todas las que se celebrarán durante el año, ya pueden adquirirse en los centros de El Corte Inglés de Valencia a un precio de 5 euros 100% solidarios.

Cabe recordar que para participar en las carreras competitivas es necesario inscribirse forma online. Los dorsales que se adquieren de forma presencial en los centros de El Corte Inglés son solo válidos para participar en las marchas caminando.