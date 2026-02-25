Emanuele Zanini: "Es un honor jugar la Copa en València y una gran oportunidad"

Emanuele Zanini llegó al banquillo del Léleman Conqueridor Valencia a finales de la pasada temporada. Ahora, este italiano, veterano del voleibol, afronta el reto de disputar la Copa del Rey en casa, en València. El técnico del equipo anfitrión afronta con muchas ganas una competición en la que el Léleman ha puesto mucha ilusión. La cita, del 26 de febrero al 1 de marzo, se desarrollará en el Pabellón de la Fuente de San Luis.

La cuenta atrás para la Copa del Rey está ya en marcha. Es uno de los grandes momentos de la temporada. ¿Cómo la afronta el Léleman Conqueridor?

Estamos listos para afrontar esta competición, es un honor jugar la Copa en Valencia. Para nosotros es un gran reto, es una gran competición, sabemos que va a ser difícil, el nivel es altísimo pero confiamos en nosotros mismos, estamos muy motivados.

El debut no será fácil, se miden el viernes (20 horas) al CV Melilla, ¿cómo ve a su primer rival?

Nos enfrentamos en cuartos de final a un muy buen equipo como es el CV Melilla, que está demostrando un gran nivel esta temporada, pero todos los jugadores están listos para competir al máximo nivel posible y luchar por estar en las semifinales del sábado .

Esta temporada no han podido ganar a CV Melilla en los dos partidos de la Superliga en los que se han enfrentado. ¿Qué enseñanzas han sacado de esos partidos? ¿Va a hacer cambios para que esta vez, a la tercera sea la vencida, y el triunfo sea para el Léleman?

Seguramente tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que aprender de las cosas en las que fallamos. También, a nuestro favor tengo que decir que hemos recuperado a varios lesionados como nuestro central y eso nos permite afrontar la Copa con un roster más completo y más competitivo. En la táctica de juego también vamos a cambiar cosas.

La Superliga de este año está demostrando que todos los rivales son duros ¿esto prevé una Copa muy igualada?

Me gusta analizar las cosas de forma racional. El nivel global de la Liga española comparado con la temporada pasada es mucho más alto, es una competición muy igualada. Eso es bueno para el voleibol pero cada vez las cosas son más difíciles.

En algunas fases de la temporada el equipo se ha mostrado irregular. ¿Ha pesado esta temporada el hecho de tener que compaginar la Liga con el debut europeo en la Challenger Cup?

Sí, hemos jugado la Copa europea, todos los jugadores necesitan más tiempo para recuperarse físicamente, para recuperar la energía, han sido viajes largos y cansados. Eso supone un tiempo perdido por viajar, y esto comporta despediciar energía y dispersa el foco al estar inmerso en dos competiciones.

A esto se ha sumado un buen número de lesiones, algunas muy importantes como la del central Luis Serrano. ¿Qué ha supuesto para el rendimiento del equipo?

La mala suerte no nos ha permitido contar con nuestro central durante muchas semanas, eso obvimante ha hecho que todo el equipo eche de menos un jugador importante, el nivel lógicamente no ha sido el mismo, hemos perdido potencial competitivo, al competir punto a punto, en un bloqueo, un ataque puede cambiar mucho.

La Superliga ahora no cuenta, la Copa es a cara o cruz. ¿Nota una expectación distinta?

Es una competición diferente, mentalmente es distinta, a mí me gusta mucho personalmente jugar este tipo de partidos, pienso que nuestros jugadores tienen muchas ganas por jugar este tipo de competiciones, hemos trabajado muchos meses para llegar aquí y ahora queremos disfrutarla.

El Léleman Conqueridor disputará el último partido de cuartos de final el viernes. ¿Es un hándicap tener menos descanso que otros equipos que juegan el jueves?

Ante todo tenemos que pensar en el partido del viernes y no ir más allá. Desde luego que sabemos que si queremos estar en la Final habrá que jugar tres partidos en tres días pero estamos mentalizados para ello. Es justo que el que queda primero en la clasificación tenga la ventaja de jugar primero.

Jugar la Copa en València, ¿Qué supone para el Conqueridor? ¿Es un escaparate para captar a más aficionados?

Sí, es una gran oportunidad para todos, para los jugadodores, para el club... es un gran espectáculo. Vamos a jugar en la Fonteta, un pabellon muy grande con unas condiciones de juego internacionales como con el videochek, es una competición diferente, esto permite un mejor y más justo trabajo de los árbibros y espero que mucha gente venga a disfrutar de la Copa en la Fonteta. Es una oportunidad para el voley en València y para todo el voleibol español en general.

¿Van a poder probar la pista de la Fonteta antes del debut?

Sí, todos los equipos vamos a poder probarla antes, con un entrenamiento rápido y luego, ya a jugar.

Por unos días dejan su casa habitual, el Nou Moles para jugar en la Fonteta ¿Están contentos esta temporada con su nuevo pabellón?

Sí, estamos muy bien en el Nou Moles, es un pabellón nuevo, muy confortable.

Por último, ¿qué le va a decir al equipo estos días para que salgan a por todas en la Copa?

Esto es un pequeño secreto.