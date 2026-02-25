Carlos Espí, delantero del Levante UD: “Vienen cuatro finales”

El delantero del Levante Carlos Espí aseguró este miércoles que el equipo, penúltimo a siete puntos de la permanencia en LaLiga EA Sports (Primera División), afronta cuatro finales en las próximas jornadas en las que se enfrentará a Alavés, Girona, Rayo Vallecano y Real Oviedo.

“Veo al equipo muy motivado, todos los días estamos trabajando con el objetivo de conseguir las victorias. Sabemos que ahora vienen cuatro finales, que tres son en casa. Necesitamos el apoyo de la afición. La afición está con nosotros y necesitamos ese apoyo para conseguir la victoria”, dijo Espí a los medios de comunicación.

“Estamos entrenando todos los días muy bien y al 100 %, porque tenemos muchas ganas de darle la victoria a la afición y conseguir los tres puntos. Y eso, estamos trabajando para conseguir la victoria”, añadió Espí en una rueda de prensa celebrada tras el entrenamiento del equipo.

Contento por renovar

El atacante valenciano, de 20 años, ofreció una comparecencia pública para valorar su reciente renovación hasta 2028 tras alcanzar una serie de hitos deportivos que activaron automáticamente su ampliación de contrato por dos temporadas. “La verdad es que es increíble. Nunca pensábamos, mi familia y yo, que llegara hasta 2028. La verdad es que estamos muy contentos. Sumar minutos con el primer equipo, entrenar todos los días con mis compañeros, que me ayudan, me dan consejos... La verdad es que estoy muy contento por ello”, indicó.

“Aún no he podido celebrar mi renovación porque estoy en Valencia y mis padres están en el pueblo. Están muy contentos, ya me lo dijeron cuando se cumplió. Cada partido que van fuera, como por ejemplo a San Mamés o a todos los partidos que van, siempre intento hacerme una foto. Sólo verlos ahí es una gran alegría”, explicó emocionado. Espí recordó cómo tomó la decisión el pasado verano de mantenerse en el equipo pese a que el club le recomendó que se marchara cedido.

“En aquel momento observamos todas las opciones que teníamos y, entre todos, pensábamos en el objetivo, que era el sumar minutos con el primer equipo de Levante. Y, sobre todo, en el trabajo. Trabajar todos los días, porque sabíamos que con el trabajo, mañana y tarde, creía que iba a poder conseguir el objetivo. Y ahora estoy muy contento”, afirmó.

El delantero, además, explicó que están tranquilos pese a que sólo es el único delantero que ha marcado en este 2026. “Sabemos que los goles van a llegar cien por ciento. Estamos trabajando todos los días perfecto y sabemos que con trabajo y ambición van a llegar los goles”, dijo Espí, que agradeció la confianza que le ha dado el entrenador del equipo, Luís Castro. “Desde el primer momento me he dado confianza”, añadió Espí, que admitió que ha necesitado un tiempo para adaptarse a Primera.

“Todo tiene un proceso de adaptación. He notado una gran diferencia entre los rivales que me defienden, porque son más listos, más fuertes. Por eso estamos trabajando todos los días porque hay una gran diferencia”, comentó.