La joya de la corona del Nou Mestalla: inspirada en el fútbol inglés con gastronomía de alto nivel

El Valencia CF sigue avanzando con paso firme en la culminación del Nou Mestalla, un recinto que simbolizará la nueva era del club. Desde su inauguración en verano de 2027, el futuro estadio del Valencia CF formará parte de la prestigiosa ‘Elite Stadia List’ (categoría 4) de la UEFA, máximo reconocimiento para infraestructuras deportivas a nivel europeo, y además de albergar los partidos se explotará también en días de no partido. Un posicionamiento que lo convertirá en un generador de actividad e ingresos los 365 días al año: múltiples eventos, una importante propuesta de restauración que impactará de lleno en la vida de la ciudad, espacios comerciales y de ocio, tour, el museo del Valencia CF...

A finales del año pasado, el Valencia CF y Legends, compañía especializada en la gestión y comercialización de experiencias premium en instalaciones deportivas de primer nivel, comenzaron a sacar al mercado de forma faseada las diez tipologías de Hospitality que ofrecerá el Nou Mestalla con el lanzamiento del primer producto, las Suites (palcos privados). La combinación de negocio, exclusividad y sentimiento valencianista que define el proyecto ha generado una respuesta muy satisfactoria a lo largo de estos meses y prueba de ello es el ‘sold out’ de las Mediterranean Suites (ya agotadas), un concepto de palco con tres ambientes diferenciados y una ubicación privilegiada en el lateral Este que cuenta con vistas excepcionales al terreno de juego.

Tras la buena acogida de las Mediterranean Suites y de los otros productos que actualmente están a la venta –Suites (palcos privados con capacidad de hasta 18 personas) y Loges (butacas para 4 personas con pantalla de TV incluida)– y ante el creciente interés por parte de aficionados, empresas y patrocinadores en asegurar su mejor butaca en el Nou Mestalla, el Valencia CF da un nuevo paso adelante en su estrategia de comercialización con la salida al mercado de uno de los productos más especiales: Diamond Club, el espacio más exclusivo y diferencial dentro de la oferta Hospitality.

Así será el Diamond Club

Diamond Club es un concepto inspirado en los grandes estadios ingleses y está diseñado para quienes valoran el servicio gastronómico de primer nivel y entienden el fútbol también como una oportunidad para generar relaciones en un entorno único y selecto. Entre las principales características de este espacio que se comercializa en formato paquetizado, destacan: Ubicación privilegiada en el lateral Oeste, con una perspectiva excepcional del terreno de juego; acceso directo desde el parking hasta el restaurante privado del Diamond, garantizando comodidad y privacidad; gastronomía de primer nivel servida en mesa privada, con una propuesta cuidada al detalle que convierte cada encuentro en una experiencia culinaria exclusiva y personalizada; Networking en un entorno exclusivo, pensado para fomentar conexiones de valor en un ambiente distinguido.

El Club ya cuenta con ARAMARK como un partner gastronómico de referencia en los principales estadios y venues, que será encargado de elaborar una propuesta diferencial que sitúe la restauración del Nou Mestalla entre las más destacadas del panorama deportivo europeo. Además, el Valencia CF pone a disposición de empresas y particulares su Experience Center, donde los interesados podrán conocer y experimentar de primera mano una réplica exacta del espacio Diamond Club, permitiendo visualizar con todo detalle la experiencia que ofrecerá el nuevo estadio.