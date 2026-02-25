FÚTBOL INTERNACIONAL
Sepp Blatter, expresidente de la FIFA, ataca a Gianni Infantino por su relación con Donald Trump: "La FIFA es una dictadura"
El exdirigente de la FIFA cargó con dureza contra su sucesor por sus relaciones con Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Jonathan Moreno
Joseph Blatter, el que fuera presidente de la FIFA durante diecisiete años, de 1998 a 2015, atacó duramente a su sucesor Gianni Infantino por la gestión que está llevando a cargo en el máximo organismo del fútbol mundial. El dirigente suizo concedió una entrevista al diario alemán 'Bild', donde censuró el trabajo de su compatriota, la falta de transparencia y sus relaciones con Donald Trump.
Infantino y Trump, cómplices
Blatter, de 89 años, no dudó en criticar con crudeza a Infantino, aseverando que el actual presidente de la FIFA ejerce su poder con supremacía. "¿Qué es la FIFA hoy? Todo se reduce a su presidente Infantino. ¡La FIFA es una dictadura. El consejo de la FIFA y sus aproximadamente 40 miembros no tienen poder de decisión alguno", apuntó el exmandatario.
El expresidente lamentó la estrecha colaboración entre Infantino y Donald Trump, a quien entregó el Premio de la Paz como cortesía por organizar el Mundial de 2026, que se celebrará mayoritariamente en territorio estadounidense. "Trump va a orquestar un engaño publicitario. De hecho, ya lo está haciendo. Para eso, necesita a su nuevo amigo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Aunque el término cómplice es más apropiado que el de amigo", añadió.
No es la primera vez que Sepp Blatter se pronuncia en contra del Mundial 2026. El helvético reconoció recientemente en otra entrevista que el torneo debe "examinarse con sumo cuidado" debido al inestable contexto político y la situación de seguridad que se está viviendo en Estados Unidos: "Lo ocurrido en Minneapolis es peor que todo lo que sucedió en Catar -país que albergó el Mundial en 2022-. Espero que el fútbol prevalezca sobre la política y que la calma vuelva una vez que comience la competición en Estados Unidos".
Apartado de la FIFA
El Comité de Ética de la FIFA decretó la suspensión provisional de Sepp Blatter el 8 de octubre de 2015 por un periodo de 90 días, como parte de una investigación en su contra, así como contra el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, y el secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, quien había sido suspendido previamente el 17 de septiembre de 2015.
Posteriormente, el 21 de diciembre de 2015, Blatter y Platini fueron sancionados con una suspensión de ocho años de toda actividad relacionada con el fútbol debido a los casos de corrupción en los que estaban implicados. En 2025 fueron absueltos por la justicia suiza.
