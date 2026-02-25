CHAMPIONS
La UEFA rechaza el recurso del Benfica y mantiene la sanción a Prestianni por insultar a Vinícius
El futbolista del Benfica no podrá jugar esta noche contra el Real Madrid, suspendido preventivamente por sus presuntos insultos racistas a Vinícius
Gianluca Prestianni ha viajado con el Benfica a Madrid y ayer se entrenó sobre el césped del Santiago Bernabéu, pero no podrá jugar esta noche la vuelta del 'playoff' de la Champions. La UEFA ha anunciado a apenas cinco horas del encuentro que rechaza el recurso del club lisboeta a la sanción que pesa sobre su futbolista.
"El recurso interpuesto por el SL Benfica ha sido desestimado. En consecuencia, la decisión del 23 de febrero de 2026 del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA se confirma. Gianluca Prestianni permanece provisionalmente suspendido para el próximo partido de competiciones UEFA o para aquel en el que fuera elegible", ha comunicado el organismo que preside Aleksander Ceferin.
Insultos racistas y homófobos
Prestianni está sancionado por los presuntos insultos racistas y homófobos que profirió contra Vinícius en el Benfica-Real Madrid celebrado el pasado martes en el estadio Da Luz de Lisboa. Tras marcar el único gol del partido, el argentino se tapó la boca con la camiseta y le dijo algo al delantero blanco, que rápidamente acudió al árbitro.
Después del encuentro, Mbappé aseguró que Prestianni le había dicho en cinco ocasiones "eres un mono" a Vinícius. Tchouaméni transmitió la presunta versión del jugador del Benfica, quien habría negado el insulto racista, asegurando que lo que le había dicho a Vinícius era que era "un maricón".
Apoyo total del Benfica
Prestianni ha negado cualquier insulto vejatorio, recibiendo el apoyo total del Benfica y de un José Mourinho que tampoco estará en el césped del Bernabéu por sanción, en su caso por haber sido expulsado por el árbitro en el encuentro de ida.
Pese a que no se ha presentado (que se sepa) ninguna evidencia sólida y contundente de insultos racistas u homófobos de Prestianni, el órgano competente de la UEFA decidió sancionar provisionalmente a Prestianni por la "presunta violación" del reglamento de la UEFA. Una decisión ya firme, tras el rechazo del recurso del Benfica, mientras continúa una investigación por la que el argentino podría ser sancionado por un mínimo de 10 partidos, en caso de que fuera declarado culpable.
