Vitoria quiere relevar al Roig Arena de València como sede de la Copa del Rey de baloncesto

El éxito organizativo y de asistencia en el Roig Arena de Valencia durante la Copa del Rey de baloncesto ha despertado el interés de otras ciudades para albergar el torneo copero de la ACB. Y ha sido desde el entorno del equipo campeón, el Kosner Baskonia, los primeros que han movido ficha. El diputado general de Álava, Ramiro González, desveló este martes que las instituciones de Vitoria y Álava trabajan con la ACB para organizar una nueva edición de la Copa del Rey a partir de 2027, cuando precisamente concluya el contrato firmado entre la patronal de baloncesto y la Generalitat, que abona un canon anual de unos 3,9 millones de euros.

El máximo representante del territorio alavés añadió ante los medios de comunicación, antes del recibimiento del Baskonia como campeón copero, que en Valencia ya mantuvieron reuniones que abren las posibilidades para que el torneo regrese a Vitoria. “La ACB ya conoce la ciudad”, remarcó Ramiro González, y es que la capital ha albergado el campeonato en cinco ocasiones, la última en 2017.

El Lehendakari, Imanol Pradales, portó en el cuello a su llegada “una bufanda del Baskonia de una persona especial” que no quiso desvelar. “Pocos pensábamos que íbamos a ganar la Copa”, reconoció el representante vasco. “Cuando algo es inesperado se vive con más emoción aún”, apuntó. La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, también se mostró entusiasmada con el título baskonista y ha incidido en el “orgullo” que le produce este título copero que regresa a la ciudad 17 años después.

Más de 101.000 espectadores

Y es que el pabellón NBA de València, además de llevarse los elogios de equipos, aficionados y prensa, ha registrado unos números de récord durante los cuatro días de competición. En total, al Roig Arena asistieron 101.399 espectadores durante los siete partidos de la Copa del Rey 2026, lo que deja una media de 14.485 aficionados en cada uno de los encuentros, si bien en cuatro de ellos se superó la barrera de los 15.000, una cifra solo rebasada hasta ahora en dos ocasiones en la historia del torneo. De hecho, la asistencia a la final fue de 15.314 espectadores y se quedó a apenas 152 personas de ser el mejor registro histórico de la competición, registrado el 18 de febrero de 2017 en el Fernando Buesa Arena de Vitoria en la semifinal que protagonizaron el Baskonia y el Real Madrid, que se llevó el triunfo por 103-99.También la final de la Minicopa registró una gran entrada de público, 7.143 personas, segunda mejor cifra de asistencia en la Minicopa Endesa después de la final de Badalona 2023.