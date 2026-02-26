El aficionado del Real Madrid que hizo el gesto nazi dice tener "dos negros adoptaos" y que le casó "un maricón"

Tras la polémica generada en el estadio Santiago Bernabéu durante el partido entre Real Madrid y Benfica, donde un aficionado fue captado por las cámaras realizando un gesto interpretado como saludo nazi y expulsado por el club, el propio afectado ha lanzado un video en el que se defiende, a su manera, de lo que hizo en el estadio blanco.

Un día después del escándalo, el seguidor —Antonio Gálvez— difundió un vídeo, recogido por EsDiario, en el que trató de explicar lo ocurrido. Aunque pidió perdón, aseguró no comprender exactamente por qué se había generado tal revuelo y defendió que su conciencia está tranquila, negando cualquier vinculación con grupos de ideología nazi.

En su intervención, argumentó que el gesto fue casual y que en los partidos suele hacer movimientos variados con los brazos, insistiendo en que no había intención política alguna. Incluso afirmó que hasta el día anterior pensaba que “nazi” era una marca de ginebra, intentando restar gravedad a lo sucedido.

Dos negros y un maricón

Así, defiende que tiene "dos negros 'adoptaos', el Kalu y el Abdu" y añade que le casó "un maricón" porque él lo eligió, y sentencia: "No hay nada que le guste más al Toni (él es 'el Toni') que un maricón".

Pero su alegato no quedó ahí. Reconoce que se traviste, y que tiene seis "trajes de gitana" y se pinta los labios. Pero "ni dos ni tres trajes, seis", deja meridianamente claro y deseoso de "que llegue el Rocío y pegarse una fiesta con mis maricones".

Con todo ello, sostuvo que se le estaba señalando injustamente y que hablaría con el club porque, a su juicio, “alguien tiene que pagar” por la polémica.