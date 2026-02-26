Regreso a la Euroliga ante el campeón de la Copa

Valencia Basket pasa página del duro golpe de la Copa del Rey para meterse de lleno en el tercio decisivo de la temporada abriendo la última decena de partidos de la fase regular de la EuroLeague visitando la pista del Kosner Baskonia (jueves 26, 20:30h, Buesa Arena, #Vamos), precisamente el campeón del torneo copero en el Roig Arena.

El conjunto taronja buscará igualar su récord de victorias como visitante en Euroliga en una pista que históricamente le ha resultado difícil tanto en competición nacional como continental, pero donde se impuso en su última visita en este torneo (62-77 en la temporada 2023-24) y donde sacó el triunfo en la última jugada en su partido de Liga Endesa con una canasta de Kameron Taylor por 89-91. De hecho, la cancha vitoriana no es solo una de las canchas en las que Valencia Basket tiene peor porcentaje de triunfos en Liga Endesa. También se le ha dado mal históricamente en la Euroliga. Pese a que se han encontrado en ocho ediciones de la Euroliga, la del jueves será la séptima visita a Vitoria. Y el equipo taronja solo ha conseguido sacar dos veces el triunfo. El primero cuando ganó por 63-80 en la temporada 2017-18 con 15 puntos de Erick Green y Tibor Pleiss. La segunda, en su visita más reciente, correspondiente a la jornada 23 de la Euroliga 2023-24. El partido se jugó el 26 de enero y acabó con victoria valenciana por 62-77 con 19 puntos de Brandon Davies como principal artillero taronja. En cualquier caso, el equipo que se lleve la victoria en este partido pondrá a su favor el histórico entre estos dos conjuntos en la EuroLeague, que actualmente está empatado con siete triunfos para cada lado. El equipo taronja no podrá contar en este partido con el alero Kameron Taylor (esguince tobillo derecho) ni con Isaac Nogués (concentrado con la selección española para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2027). Valencia Basket comienza esta jornada en la tercera posición de la EuroLeague con un balance de 18-10.

El rival

El Kosner Baskonia tuvo un inicio complicado en la competición europea que le mantiene en la 18ª posición de la clasificación con un 9-19 en su casillero, aunque cuando empezó a coger ritmo en Euroliga se ha mostrado como un equipo muy fiable como local, ganando ocho de sus últimos diez partidos de este torneo en el Buesa Arena. Los cambios en la plantilla y los problemas físicos hacen que el Kosner Baskonia no disponga de un quinteto tipo muy definido. Dándose además la circunstancia de que los dos jugadores más habituales desde el inicio cuando han estado disponibles, que son Sedekerskis y Diop, causan baja para este encuentro por lesión. Y de que su tercer jugador más valorado, el ala-pívot Eugene Omoruyi (8,5 puntos, 3,5 rebotes y 1,8 asistencias para 11 créditos), ha salido siempre desde el banquillo. La única constante es que desde su llegada, el lituano Gytis Radzevicius (4,3 puntos y 2,2 rebotes) ha sido siempre el alero titular. Kobi Simmons (10,7 puntos y 3 asistencias para 10,1 créditos) es el cuarto jugador de la plantilla activa en dobles dígitos de valoración mientras que Markus Howard (11,9 puntos con un 36,4% en triples) es su segunda referencia ofensiva. La rotación exterior la alargan Matteo Spagnolo (5,9 puntos y 2,1 asistencias) y Markquis Nowell (5,9 puntos y 3,4 asistencias), con un papel menos destacado en competición europea para Rafa Villar. Por dentro, Rodions Kurucs (7,6 puntos y 3,8 rebotes) ha sido el ala-pívot titular habitual y Mamadi Diakite (6,4 puntos, 3,5 rebotes y 1,1 tapones) tendrá que asumir más protagonismo en el cinco con la baja de Diop en una rotación interior que completa el francés Clement Frisch (3,2 puntos y 2,1 rebotes).

Noticias relacionadas

Xabi López-Arostegui analiza el partido

El alero de Valencia Basket, Xabi López-Arostegui, comentaba en la previa del encuentro que “tenemos ahora muchos partidos exigentes por delante, este primero contra el Baskonia, que viene de ganar el último título, puesta nuestra concentración en este primer partido. Hemos tenido unos días de preparación para volver a los entrenamientos, a prepararnos bien, así que con ganas de hacer un buen papel. No creo que por las celebraciones vaya a ser un partido fácil. Todo lo contrario. Yo creo que ellos ahora están en un punto muy positivo, jugando un gran baloncesto durante tres días consecutivos en Valencia. Ellos han salido muy reforzados de esta Copa del Rey a nivel de juego y de confianza, así que esperamos que sea un partido muy exigente. Con máxima ambición también para competir, como hemos hecho siempre. Sabemos la dificultad de competir en Euroliga fuera de casa, así que concentrados y con ganas de intentar hacer un buen papel. Hemos sido fieles durante todo el año prácticamente a nosotros mismos. Siempre intentamos hacer scouting del rival, de sus jugadores, de su momento de forma, pero siempre intentamos centrarnos sobre todo en nosotros mismos. Sabemos que cuando jugamos a nuestro juego de ritmo, de defender, de rebotear, de jugar en transición, pues tenemos muchas opciones de competir y de poner en problemas al rival. Así que ser fieles a nosotros mismos y a partir de ahí competir al máximo como todos los partidos”.