Levante y Alavés: otra final tres años después, con el mismo árbitro que evitó el ascenso granota

El Levante UD, penúltimo tras cuatro derrotas seguidas en LaLiga EA Sports, recibe este viernes en una final anticipada al Deportivo Alavés, rival también por la permanencia y que está pendiente del futuro de su entrenador, Eduardo Coudet, en las quinielas para ocupar el banquillo del River Plate, en su regreso al Ciutat de València, donde hace tres años subió a Primera División.

Fue un 17 de junio de 2023 cuando el Deportivo Alavés infligió al levantinismo una herida de la que todavía no se ha recuperado, pese al ascenso del curso pasado. De la manera más cruel, de penalti muy protestado y en el minuto 129, ya en la prórroga, Villalibre dejó al Levante en Segunda División y lo hundió a nivel económico.

Todas las imágenes del Levante-Alavés / Francisco Calabuig

Ambos equipos habían empatado en Mendizorroza, y al Levante, por mejor clasificación liguera, le servía ganar o empatar en Orriols. Hasta que en el descuento de la prorroga un penalti cometido por Rober Pier, y que fue validado por el colegiado previa consulta del VAR apeó a los granota del sueño del ascenso.

El mismo colegiado

Y si el recuerdo de volver al Alavés en el Ciutat de Valencia será duro para la afición granota, más lo será que la RFEF haya designado al mismo colegiado que pitó aquella pena máxima que dejó al Levante si el retorno a la Primera División: Hernández Maeso. En el VAR estará Mario Melero López.

Ahora, tres años después la sombra de la categoría de plata es cada vez más alargada en el Ciutat de València y todo lo que no sea ganar al Deportivo Alavés multiplicará las dudas y reducirá drásticamente las posibilidades matemáticas de lograr una permanencia que ahora tiene el Levante a siete puntos.