Lucas Beltrán y Javi Guerra, en la ecuación de Corberán para el ataque del Valencia CF ante Osasuna

El Valencia CF tiene una 'final' por la permanencia este fin de semana frente a Osasuna. Las características del calendario, con un tramo final agónico y una doble oportunidad en Mestalla para distanciarse confieren al partido contra los 'Rojillos' una trascendencia enorme de cara al último tercio del curso. Para el encuentro, Carlos Corberán deberá tomar decisiones importantes en distintas demarcaciones desde la defensa hasta la delantera, aunque es en la medular dónde se le acumulan las candidaturas al once.

El preparador de Cheste tenía hace apenas un mes clara su apuesta para el centro del campo: Pepelu, Filip Ugrinic y Lucas Beltrán como mediapunta, pero la aparición en escena de un aclimatado Guido Rodríguez y de un Javi Guerra que da síntomas de recuperación amplían el debate para recibir a los navarros.

Guido pone en 'jaque' el '6' de Pepelu

En principio un puesto se lo jugarán Guido y Pepelu. El segundo ha sido fijo casi toda la temporada -menos en el tramo inicial- y los mejores momentos del Valencia CF han coincidido con su mejor estado de forma, pero la llegada del argentino le puede relegar a un segundo plano en la disputa por el '6' por el bagaje y la experiencia que atesora el campeón mundial con la albiceleste.

Ugrinic gana enteros para conservar el '8'

En el '8' en principio Ugrinic parte con ventaja. El suizo ha sido de lo más destacado desde que dejó atrás sus problemas físicos y quizás sea el perfil que mejor aúna trabajo defensivo y presencia en la elaboración. Frente al Villarreal no brilló en la superación de líneas, pero volvió a hacer gala de su proactividad pidiendo el esférico de manera constante para dar vías de salida a los defensores.

El '10' de Beltrán y la candidatura de Javi Guerra

Como vértice más creativo, Beltrán ha sido este curso de los pocos jugadores capaces de desatascar los metros finales para el Valencia haciendo de enlace con el centro del campo. No estuvo en La Cerámica por problemas físicos, pero todo apunta a que volverá al once si está cien por cien recuperado el domingo. A partir de ahí, emerge la opción de darle continuidad a Guerra como enganche y tratar de recuperar su mejor versión de una vez por todas esta temporada.

El escenario de que llegue Beltrán al partido abriría posiblemente el debate de apostar por el de Gilet o Ugrinic en el '8', lo que obligaría al canterano a interpretar otro rol diferente en la sala de máquinas, mucho más cercano a la base de la jugada que contra el Villarreal, partido en el que sus acciones partían unos metros más adelante. El debate está servido para Carlos Corberán.