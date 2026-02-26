Luís Castro, entrenador del Levante UD: “La situación es difícil pero no es imposible”

El entrenador del Levante, Luís Castro, explicó este jueves que, pese a que son penúltimos de la clasificación a siete puntos de la permanencia, “no es imposible” lograr la salvación.

“Como yo hablo siempre tenemos que mirar adelante, tenemos que mirar todos los partidos como finales, la situación es difícil pero no es imposible”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido ante el Deportivo Alavés.

“Tenemos que mirar los partidos que vienen con mucha concentración, con muchas ganas de ganar, porque si empiezas a hacer los resultados que tienes que hacer, las cosas cambian muy rápido. En el fútbol, una semana estás muy mal y después de tres semanas ya puede estar muy diferente”, agregó el preparador portugués.

Preguntado por si sabe cuántos puntos necesitan para salvarse, Castro contestó: “Yo tengo que ganar uno de uno, es mi objetivo ahora, tengo que ganar el partido del Alavés. Después miramos el próximo”.

El entrenador del Levante se refirió también al hecho de que el partido del viernes ante el Deportivo Alavés sea la repetición de la final de la promoción de ascenso en 2023 que ganó el cuadro vasco e impidió el ascenso del Levante. “Está claro que queremos ganar, todas las motivaciones posibles son buenas, pero también tienes que estar concentrado para que el corazón no vaya más alto que la cabeza. A veces, cuando lo haces, pierdes un poco la calidad de juego y la concentración en los momentos más importantes”, comentó.

Castro recordó que ese exceso de motivación les pasó factura en el derbi ante el Valencia del 15 de febrero. “Pienso que el peor partido que hemos hecho es el partido con Valencia y pienso que ha sido mucho por creer tanto en querer ganar”, afirmó.

Eyong y Raghouber

Sobre las últimas suplencias del camerunés Etta Eyong, que pese a que no marca desde octubre es el máximo goleador del equipo con cinco dianas, declaró: “Está trabajando para mejorar. No tiene que hacer goles solo para estar bien. Está dando el máximo”. El entrenador, además, confirmó que el francés Ugo Raghouber estará en la convocatoria tras superar unas molestias musculares, pero no quiso desvelar si será titular ni si cambiará su sistema habitual.