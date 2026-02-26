El proyecto 'Comparte Maratón Valencia' del Maratón Valencia impulsará el deporte base y renovará instalaciones deportivas

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, a través de la Sociedad Deportiva Correcaminos, ha puesto en marcha su programa de compromiso integral de ayudas con un presupuesto de un millón de euros que tiene tres líneas, una para clubes, otra para instalaciones y otras para competiciones.

Con el nombre ‘Comparte Maratón Valencia’, el proyecto nace tras varias acciones puntuales en esos ámbitos con la idea de convertirse en un proyecto integral que tenga continuidad a largo plazo, según explicó la organización.

En cuanto a los clubes, ya hubo una primera edición en 2025, y el planteamiento es apoyar el deporte base en la provincia de Valencia con ayudas económicas directas para las escuelas con menos recursos.

La línea de instalaciones quiere construir, recuperar o renovar este tipo de equipamientos e incluye el reciente el acuerdo con la Universitat Politécnica de València para la renovación y apertura de su pista de atletismo a clubes y corredores.

En cuanto a las competiciones, se ha llegado a un primer acuerdo con la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana para ayudar a sufragar los gastos de los campeonatos autonómicos al aire libre desde sub14 a veteranos de verano para que puedan celebrarse en horarios vespertinos en busca de mejores resultados.

Gran Premio Internacional

Además, el Maratón Valencia será el patrocinador principal del Gran Premio Internacional de Atletismo Ciudad de Valencia con el objetivo de que este crezca hasta convertirse en una referencia internacional.

La idea de la SD Correcaminos es que las líneas sigan creciendo en programas siempre y cuando el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich también lo haga, ya que los fondos para sufragar la iniciativa nacen del presupuesto propio de la carrera, según se explicó en un comunicado.

“Cuanto mejor le vaya al Maratón Valencia, mejor le irá al atletismo. Compartir está en la naturaleza de Correcaminos. Miguel Pellicer, Toni Lastra, Paco Gómez Trénor o Fernando Cort, cuatro personas de enorme relieve en la historia de Correcaminos, estarían orgullosos de que el club que concibieron y desarrollaron haya crecido y se haya convertido en un gran evento de ciudad, el Maratón Valencia, señaló Juan Botella, director general del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Botella destacó como Correcaminos, la Fundación Trinidad Alonso y el Ayuntamiento de València han hecho del Maratón "una de las mejores carreras del mundo" y recordó que "los frutos de esa universalidad suponen ya un enorme beneficio económico y empresarial para Valencia":

"Esto ya lo sabemos por los informes de impacto económico y fiscal, año tras año. Pero ahora damos un paso más, ayudando directamente a las instituciones, a la Federación e incluso a otros clubes con hasta un millón de euros para fortalecer y promover nuestro deporte favorito, nuestra razón de ser, el atletismo”, concluyó.