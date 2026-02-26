Quique Llopis, atleta: "Quiero revalidar el título en València, será un gran test para el Mundial"

Quique Llopis será una de las grandes figuras del atletismo español que este fin de semana, del 27 de febrero, al 1 de marzo se darán cita en el Palau Luis Puig de València para participar en el Campeonato de España Short Track (pista cubierta). El valenciano llega pletórico tras haber rebajado el récord de España en el pasado miting de Madrid con una marca de 7.45. Llopis, atleta de Adidas e integrante del Proyecto FER impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, es el gran favorito a revalidar su corona en los 60 m.vallas en una competición en la que se pondrá a prueba de cara al Mundial de Torun del próximo mes de marzo.

Llegas como el gran favorito al Campeonato de España. Supongo que sólo te vale el oro

Sí, mi objetivo es revalidar el título de campeón de España y además hacerlo aquí en València, en casa me hace mucha ilusión. Correr en casa es un extra de motivación, espero que la gente se anime a venir al Luis Puig porque verá el mejor atletismo de España.

En el Miting de Madrid lograste por fin ese perseguido récord de España, con una marca de 7.45. Un registro que además igualabas la semana pasada en Liévin (Francia) eso ¿te quita presión?

Fue una pasada batir el récord en Madrid, es una de mis pistas favoritas y lograrlo en España, delante de tu público, siempre gusta más. Nos quitamos la presión de hacer ese récord de España pero eso no quita que pensemos que aún podemos dar un poco más.

Quique Llopis en un entrenamiento en la pista de calentamiento del Luis Puig / Francisco Calabuig

¿Tienes aún margen de mejora?

Sí, todos los entrenamientos así nos lo están diciendo, estamos para dar un poco más de nosotros. Es conseguir la carrera perfecta, en el momento que salga podremos aún rascar algunas centésimas.

Este Campeonato de España ¿te lo tomas también como un test de cara al Mundial en pista cubierta de Torun que se celebra del 20 al 22 de marzo? Después de cuatro cuartos puestos (Mundial de Glasgow indoor de 2024), Juegos Olímpicos de París 2024 y Mundial de Tokio 2025 ¿tienes ganas de subir por final al podio?

Sí, en el Mundial el objetivo es conseguir una de las medallas, 60 m.v. es muy complicado, a la mínima que tienes un error, no hay margen de recuperarlo. Este Campeonato de España será un test de cara a ese Mundial. En Torun si todo va bien tenemos las tres carreras el mismo día a una intensidad altísima, tenemos que dar el cien por cien en cada carrera.

Entre el Campeonato de España y el Mundial hay menos de un mes ¿cómo afrontarás a nivel de carga de entrenamientos ese periodo?

En el momento en el que estamos de la temporada el trabajo ya está hecho, se trata de mantener el estado de forma y llegar al Campeonato del Mundo en el mejor estado posible.

¿Estás viviendo tu mejor temporada en pista cubierta?

Sí, estamos corriendo ya varias semanas por debajo de los 7.50, he corrido dos veces en 7.45, sin duda es mi mejor temporada.

Y esto sólo es el principio. ¿Estos resultados auguran una temporada al aire libre muy ilusionante, no? También con el Mundial en septiembre como meta y retos tan importantes como la Diamaond League o el Circuito Asiático.

Sí, espero cerrar con muy buen sabor de boca la pista cubierta y centrarme ya en el aire libre donde creo que puedo aspirar a batir mis marcas personales y el récord de España.

Llopis ya piensa en el Mundial de Torun / Francisco Calabuig

Te has ganado un hueco entre los mejores atletas del mundo, ¿notas ese respeto cuando sales a competir fuera de España?

Sí, al final va cambiando la situación, antes iba a competir y veía a mis ídolos de toda la vida y casi no me creía que estaba allí con ellos, con el tiempo y conforme vas avanzando, te vas convirtiendo en uno de ellos y es un orgullo, es fruto del trabajo de muchos años.

Tú te has convertido en un estandarte del atletismo valenciano. ¿Notas que se está apostando más ahora por este deporte en València sobre todo de cara a ese Campeonato de Europa de 2027 que se celebrará en el Luis Puig?

Sí, para mí el Europeo de 2027 es uno de los mayores objetivos de mi carrera deportiva y lo voy a preparar al máximo. Es un extra de motivación. Primero hay que pasar esta temporada, cumplir todos mis objetivos y luego ya me centraré en el Europeo de Valencia.

El domingo por la mañana cuando se disputa la final de los 60m. vendrá mucha gente a verte, y muchos de tu pueblo. Desde Belleguard, el ayuntamiento fletará autobuses con aficionados y además, con una buena causa, recaudar fondos para Pau, un niño afectado por el por el síndrome de Angelman

Sí, uno de los afectados es un amigo mío de toda la vida y cuando me lo comentaron me brindé a ayudar en todo lo que pueda. Antes que nada somos humanos y en todo lo que pueda ayudar, que cuenten conmigo.

También mostraste tu solidaridad donando tu caché del año pasado en el GP de Valencia para los afectados por la DANA

Nos tenemos que ayudar entre nosotros, lo realmente importante pasa fuera de las pistas.

Has pasado en poco tiempo a ser un atleta conocido sólo por un público reducido a ser una gran estrella. ¿Ha cambiado tu forma de vida?

No procuro seguir llevando la misma vida de siempre, rodearme de los míos, los de siempre, un círculo reducido, familiares, amistades y entrenador. Vivo tranquilo.

¿Tienes algún ritual, alguna manía previa a la competición?

Conscientemente no, seguramente hay cosas que hago siempre de forma incosciente pero procuro no hacerlo, no me parece positivo tener manías.

¿Duermes bien antes de una competición importante?

Depende del día, hay Campeonatos en los que duermo muy bien y otros peor. Por ejemplo antes de la final de la Diamond League del año pasado dormí 12 horas, me gusta dormir bastante antes de una competición si puedo. Hay días que cuesta más, antes de la final olímpica, de una final del Mundial...

Tu prueba es muy complicada porque todo el mundo da por hecho que estarás en la Final pero antes hay que pasar otras dos rondas en las que cualquier fallo puede dejarte fuera. ¿Cómo calibras en una gran competición la intensidad en esas rondas previas?

Es muy difícil, en un Mundial, unos Juegos, lo tienes que dar todo, no puedes guardarte nada porque te puedes quedar fuera. Es cierto que tensiona un poco porque tienes mucho que perder y poco que ganar. Si no pasas unas semifinales por un error, es un fracaso, si las pasas es algo que tenías que hacer. En las eliminatorias previas, no ganas, tu deber es pasar pero si no lo consigues, pierdes mucho.

¿Trabajas mucho el tema mental? Sobre todo tras la caída tan dura que sufriste en el Europeo de Estambul en 2023.

Sí, después de aquella caída sí estuve trabajando con una psicóloga y me ayudó mucho, a día de hoy no lo considero necesario pero sí en su momento me fue muy bien y es algo que aconsejo.

¿Eres muy maniático con la alimentación? ¿es un aspecto que cuidas mucho?

Sí, tengo un nutricionista, es algo muy importante. Un día a la semana me la deja libre, tenemos que tener algún capricho.

¿Y cuál es tu comida premio?

Depende de el día, pero una hamburguesa o una pizza...