La ruptura total entre Dani Raba y Carlos Corberán

El Valencia CF disputó una pretemporada discreta. Sin demasiado gol, con fichajes todavía por llegar y con la sensación de que la mejor noticia había estado en las renovaciones de Javi Guerra, Tárrega y Diego López. Entre medias de todo eso, Raba emergió como un futbolista que aportaba calidad, algún destello y además se hizo el 'rey' en un contexto en el que las alegrías estaban en peligro de extinción. Marcó contra el Olympique de Marsella, se vistió de mediapunta, de falso extremo... de todo un poco. En la primera jornada además Raba fue el único asistente del equipo en el 1-1 con un buen pase a Diego López que mostró las virtudes ofensivas del exjugador de Leganés y Villarreal, entre otros. En definitiva, nada hacía presagiar lo que pasaría después.

Los jugadores del Valencia CF celebran un gol esta temporada en Mestalla, que volverá a ser clave frente a Osasuna / EFE

La roja que lo cambió todo

El Valencia se plantó en la segunda jornada de LaLiga con el objetivo de ganar a Osasuna. De conquistar El Sadar y empezar a construir un proyecto sólido después de la fantástica primera parte de año del equipo de Corberán. Y Raba volvía a ser titular demostrando que se había hecho con un puesto en el once. En el minuto 22 eso sí algo hizo click. Todo cambió para Raba con la roja de Gayà en el 22'. Una acción que provocó el cambio de piezas del entrenador de Cheste, que metió en el campo a Jesús Vázquez para sacar del mismo a Raba. Su gesto en el banquillo fue el principio de una relación que se desgastó y acabó dejando al futbolista con solo una titularidad más desde entonces. La del Athletic Club con triunfo por 2-0. Desde entonces poco protagonismo, alguna mala cara en el banquillo y síntomas de agotamiento en la relación entre técnico y jugador.

Reparto de minutos y posible salida

Raba solo ha disputado un minuto en todo 2026 en LaLiga. Entró al campo en el descuento contra el Rayo y el duelo acabó un minuto después y desde entonces ha combinado un buen número de suplencias en las que solo ha sido un espectador desde el banquillo a incluso dos duelos sin estar convocado. Y es que Raba lo tiene difícil para volver a aparecer y él mismo tampoco ha querido abandonar el equipo desde que el técnico le abriera la puerta en el mercado invernal.

Su salida estaba sobre la mesa para todos menos para el jugador, que nunca estuvo del todo convencido en salir de Mestalla este verano por varios motivos: profesionales y personales. Y cuando Raba cerró la puerta a una salida, él mismo sabía que lo iba a tener muy complicado para poder contar de alguna manera para Corberán, quien ya ha demostrado que no se casa con nadie.

Otros protagonistas

Uno de los grandes problemas que tiene Raba es que en estos momentos además de aquel partido en el que todo se fue al traste con Corberán, es que uno de los futbolistas que más implicación han mostrado, trabajo y que han convencido al técnico se encuentran en esa zona de enganche. Lucas Beltrán es en los últimos meses indispensable y, en caso de que desaparezca de la ecuación, el beneficiado sería Javi Guerra, quien ya jugó ahí contra el Villarreal por delante del Ugrinic-Guido.