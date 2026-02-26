Expulsado un aficionado del Real Madrid por hacer el saludo nazi el día que el Santiago Bernabéu condena el racismo
Tras ser captado por las cámaras, el Real Madrid obligó a un socio a abandonar el estadio inmediatamente por hacer el saludo nazi en el encuentro de Champions League contra el Benfica
En casa de herrero cuchillo de palo. El día que el Santiago Bernabéu condenaba al unísono el racismo, tras el caso Vinicius en el partido de ida ante el Benfica, un aficionado del Real Madrid fue expulsado del estadio de Concha Espina antes del partido por realizar el saludo nazi en repetidas ocasiones, como captaron las cámaras de televisión. El conjunto blanco anunció además que inició la expulsión permanente del socio.
"El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", dice el club en un comunicado.
El equipo de la capital confirmó que el hombre fue obligado a abandonar su sitio en la grada de inmediato. "Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu", añade.
Condena del odio y la violencia
"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", termina la nota sobre el incidente en una grada que, justo este miércoles, mostraba el mensaje de "No al racismo. Respeto" en el inicio, después de que Vinícius denunciase el insulto racista de Gianluca Prestianni en la ida del 'Playoff' en Lisboa.
La difusión de imágenes en redes sociales de los saludos nazi en el Bernabéu, de aficionados ubicados en la grada de animación (Grada Fan), generaron rechazo y comentarios por la hipocresia de condenar el racismo y realizar el saludo fascista.
El águila bicefala en la Copa del Rey
El fin de semana, una bandera de España con una águila de dos cabezas sobresalía en la grada de aficionados del Real Madrid en el Roig Arena, durante final de la Copa del Rey de baloncesto ante Baskonia. los aficionados del Real Madrid jalearon a su equipo durante los cuarenta minutos vibrando con las anotaciones de los Campazzo, Hezonja, Tavares y compañía. Y en el sector de seguidores blancos, entre bufandas y camisetas, se ondeaba una bandera con el águila bicefala. La enseña, que nunca ha existido como Bandera oficial de España, se ha empleado en el cine o las series.
