La Tertulia Torino premia a Pepe Claramunt, exjugador del Valencia CF, por su talento y legado en el club

La Tertulia Torino ha galardonado al legendario exjugador del Valencia CF Pepe Claramunt, un histórico del fútbol que en cualquier alineación del once ideal de club de Mestalla de todos los tiempos debe figurar. Así lo ha reconocido el presidente de la asociación Tertulia Torino, José Rafael García-Fuster. El de Puçol, acompañado por su hermano Enrique y el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, Fernando Giner, ha agradecido el reconocimiento de la citada asociación y ha afirmado que se siente "muy honrado por este premio", que no pudo recoger el pasado mes de noviembre con motivo del XXX Aniversario de la Tertulia Torino.

Entonces, el jurado de dichos galardones, por unanimidad de sus miembros, premió a Pepe Claramunt, Mario Alberto Kempes (leyenda de la historia del Valencia CF) y Rafa Benítez (entrenador más distinguido y laureado de la historia del Valencia CF). Cada uno de ellos representa una etapa distinta de la ya centenaria trayectoria del Valencia Club de Fútbol. El órgano de decisión de estos premios de la TT está compuesto por Manuel BrosetaCarmen de Rosa y Vicente Garrido (en representación de la sociedad civil), así como por Carlos Pascual y Antonio Egea (en representación de la Tertulia Torino) y por José Rafael García-FusterSalvador Alborch (secretario de la Tertulia Torino). Estos dos últimos con voz, pero sin voto.

Claramunt, durante la Tertulia Torino / Tertulia Torino

Según el periodista deportivo Paco Lloret, y que relata en su libro ‘Bronco y copero’. Valencia. 2017. Ed. Árbena, Pepe Claramunt ha sido el jugador del Valencia CF de “mayor talento” junto al legendario Antonio Puchades y Fernando Gómez Colomer, que bien podrían formar la “imaginaria trinidad valencianista”. Claramunt debutó en Mestalla en 1966, en un partido amistoso contra el Arsenal. Su carrera alcanzó la máxima plenitud en la campaña 1970/71. Alfredo Di Stéfano le dio galones y el equipo acabó ganando la Liga y fue finalista de la Copa. También el seleccionador de España LadislaoKubala lo nombró capitán del equipo en aquellos años.

Claramunt, con el Valencia CF / Archivo

Sobre la Tertulia Torino

La Tertulia Torino es una asociación civil valenciana, constituida en 1995, que reúne a un grupo de aficionados ilustres, profesionales y personalidades vinculadas al Valencia CF. Su objetivo principal es debatir periódica y profundamente sobre la situación, historia y futuro del club valencianista. El pasado mes de noviembre, con motivo del citado XXX aniversario de la Tertulia Torino fueron nombrados socios de honor los valencianos Javier Marín, CEO de Singular Bank, así como el actor y presentador de programas de televisión Arturo Valls. Estos dos últimos se suman a los actuales socios de honor, Enrique Ponce, Enrique Arce, así como el socio número 1 del Valencia CF, José Benet.