¿Agirrezabala o Dimitrievski? Lo que dicen los números del debate en la portería del Valencia CF

La vuelta de Julen Agirrezabala a los entrenamientos ha reabierto el debate en la portería del Valencia CF. El regreso del guardameta vasco obliga a Carlos Corberán a tomar una decisión en breve. El técnico deberá elegir tarde o temprano entre la continuidad de Stole Dimitrievski o la vuelta bajo palos de Julen. De momento, la idea es que el domingo juegue el macedonio contra Osasuna en Mestalla. De esta forma, el debate se prolongará a la próxima semana a la espera de que Agirrezabala gane en ritmo de entrenamiento y pueda competir en igualdad de condiciones físicas.

¿Agirrezabala o Dimitrievski? ¿A quien le da la razón los números? Julen encajó 30 goles en sus primeras 18 jornadas de LaLiga. El vasco, muy penalizado por la goleada del Barcelona (6-0) ha recibido una media de 1,6 tantos en contra por encuentro. Por su parte, Stole ha encajado 9 goles en las 7 jornadas que ha disputado. Un promedio sensiblemente mejor de 1,2 goles en contra por encuentro.

Las porterías a cero de Agirrezabala y Dimitrievski también están a la par. Julen firmó 4 porterías a cero contra Getafe, Athletic, Alavés y Levante. Un porcentaje del 22%. Stole, por su parte, ha dejado la portería a cero en dos (Getafe y Levante) de sus 7 partidos de liga. También un porcentaje sensiblemente mejor del 28%.

A nivel paradas, la estadística cae de lado del vasco. Agirrezabala registró 54 intervenciones en 18 jornadas. Una media redonda de 3 por partido. Sus números son también muy similares a los de Dimitrievski: 16 paradas en 7 partidos. Es decir, un promedio de 2,2 paradas por encuentro.

Corberán decide

La realidad, según la estadística, es que el rendimiento de uno y otro ha sido similar durante sus titularidades en LaLiga. Los números no sitúan a ningún portero claramente por encima del otro. Carlos Corberán deberá tomar una decisión teniendo en cuenta también otros factores.