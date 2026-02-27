César Tárrega y la concentración: la clave del Valencia CF para frenar a Ante Budimir, la estrella de CA Osasuna

Este domingo visita Mestalla el equipo más en forma de la Liga, Osasuna. El único de los 20 que no ha perdido ni uno solo de los últimos cinco que ha jugado -y su serie se alarga a seis-. El estado de gracia por el que pasan los navarros obligará al Valencia CF a poner todos los sentidos sobre el terreno de principio a fin, hasta más allá del minuto 90. La amenaza será constante y vendrá, como marca la tradición rojilla, por los aires. Ante Budimir y Raúl García de Haro, el héroe de la victoria contra el Real Madrid en El Sadar, aparecen ambos en el top 10 de delanteros del torneo más efectivos en los duelos aéreos.

Mientras tanto, en el bloque de Carlos Corberán los problemas se han agravado en defensa con la última lesión de un serial que ha alcanzado hasta 17 jugadores que se han tenido que perder al menos una convocatoria por cuestiones físicas. El más reciente en caer ha sido José Copete, quien será intervenido del menisco en los próximos días. Las molestias musculares y de rodilla se han cebado con una línea que no puede contar hasta la temporada venidera con Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y el mencionado Copete.

Dos zagueros y un lateral derecho que ha apagado más de un fuego jugando por necesidad en el eje de la defensa. Sin Copete (1,91 m) y 'Diakha' (1,92 m) el Valencia ha perdido a dos de los tres centrales de la plantilla que superan el 1,90. Solo queda en pie el jugador más alto de la plantilla, César Tárrega (1,93 m), el hombre llamado a liderar al equipo desde la retaguardia al comienzo de una temporada que no está siendo para él como deseaba. La ausencia a su lado de un jugador dotado para la salida del balón, como Cristhian Mosquera, y molestias en la rodilla durante varias semanas han mermado la versión que ofreció hace un año.

Llega la hora del liderazgo de Tárrega

A falta de 13 jornadas para el final de la Liga, con el Valencia jugándose la vida en Primera división y plagado de lesiones en el eje defensivo, el de Aldaia, segundo de los capitanes tras José Gayà, tiene el propósito de recuperar el rendimiento que le llevó a renovar su contrato con el club el pasado verano hasta junio de 2030. Tárrega, que acaba de cumplir 24 años, es uno de los mayores activos que hay en la plantilla y quiere demostrarlo con una aportación sustancial en la urgente mejora defensiva de los blanquinegros en este tramo final de campeonato.

El delantero croata de Osasuna celebra el tanto con que los 'rojillos' ganaron en la jornada 2 al Valencia en El Sadar / LaLiga

El primer reto para Tárrega en esta 'reconquista' se presenta en letras mayúsculas: Ante Budimir. Estrella de Osasuna, tercer máximo goleador de la Liga, un peligro en las alturas y el hombre que decidió el choque con los navarros en la primera vuelta. Además, el valenciano tiene una espina que sacarse. A los ocho minutos de aquel partido, el croata abrió la lata atacando un centro por la derecha de Valentin Rosier entre las dos torres del Valencia, Copete y Tárrega. La pelota superó al primero y el '17' 'rojillo' se adelantó, cortante como un cuchillo, al segundo.

Budimir, amenaza constante en el área

Budimir es dinamita pura. En las últimas nueve jornadas, con dos dobletes, acumula ocho goles. Unas cifras con las que se ha situado, como el pasado curso, entre los mejores artilleros de la Liga. Ahora suma 12 goles, únicamente por detrás de Kylian Mbappé (23) y Vedat Muriqi (16). Y, si se contabilizan los tantos hechos con la cabeza, sube un puesto en ranking con cuatro dianas, igual que el 'cyborg' del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth, y dos menos que el kosovar del Mallorca Muriqi (6).

Solo ocho delanteros cuentan con un porcentaje de duelos aéreos ganados igual o superior al 50 % y han sido capaces de ver portería de cabeza, al imponerse en un número superior a la decena de duelos. Son los siguientes: Si se amplía el radar, con los jugadores que no han logrado aún estrenarse con la testa, aparece en el top 10 el suplente de Budimir, Raúl García de Haro. Autor de tres goles en la Liga, todavía es el 'pichichi' de la Copa con siete tantos. Y contra el Madrid demostró que la defensa rival no puede relajarse porque el croata ya no esté sobre el césped. El ariete de 25 años, pese a su 1,92 metros de altura, sabe manejarse con los pies- que se lo pregunten a Raúl Asencio- y asegura minutos de intensidad y presión hasta el pitido del colegiado. Precisamente, contra los blancos los dos perforaron las redes de Thibaut Courtois. El catalán dio descanso al croata a los 67 minutos y decidió la victoria, para euforia de El Sadar, en el 90'.

Centímetros y concentración

Para frenar a Budimir (1,90 m) se necesita algo más que centímetros, sobre todo, concentración. El antídoto ideal, por ejemplo, es el Tárrega que concluyó la pasada temporada como el tercer central de la Liga con más duelos ganados (89), solo al paso de Antonio Raíllo (131) y Omar Alderete (102). Eso sí, el segundo de entre todos los jugadores fue... Ante Budimir, con 137 duelos ganados, solo por detrás de Lucas Torró (161), mediocentro titular de Osasuna, natural de Cocentaina. Un dato revelador de la amenaza que se avecina con los navarros.

Osasuna (407) es el tercer conjunto de la Liga en esta faceta tras Getafe (419) y Alavés (413), próximo rival después de la visita de los pamploneses. El Valencia, al contrario, surge lejos en esta estadística en la decimotercera posición en cuanto a duelos ganados con 312 en total en las 25 jornadas.

De hecho, solo seis jugadores acumulan más de diez duelos ganados, si bien, nuevos desde enero como Unai Núnez (1,86 m) y Guido Rodríguez (1,85 m) han aportado un plus en materia aérea. Estos son los jugadores con mejor porcentaje de duelos aéreos ganados en el Valencia tras 25 jornadas de Liga: Tras el Espanyol (1O), Osasuna y Barça, ambos con ocho, son los que más goles marcan con la cabeza. En este listado, el Valencia aparece noveno con seis dianas con la testa, dos de Hugo Duro. Solo 12 jugadores superan los 10 duelos ganados con un porcentaje superior al 30 %. El que más ha ganado en términos absolutos es Copete (36), ya baja hasta el próximo curso. Le sigue Tárrega (34), quien cierra el grupo de los que se imponen en más de la mitad de los duelos por los aires.

Tárrega, en un partido de esta temporada / LaLiga

Decisión clave para Corberán: tres centrales para dos puestos

Una de las decisiones más importantes que debe tomar Carlos Corberán con vistas a ese Osasuna - Valencia, al que los navarros llegan con una racha de seis partidos sin perder -cuatro victorias y dos empates- consiste en cómo parar a Budimir. Para ello, hay tres centrales disponibles, la torre del equipo, César Tárrega, además de Unai Núñez y Eray Cömert (1,83 m), que está ofreciendo su mejor cara desde su fichaje por el Valencia en enero de 2022, justo en los meses finales de su contrato.

Noticias relacionadas

Líder en balones despejados

Reserva en las derrotas contra Real Madrid y Villarreal, titular en Orriols, Tárrega oposita al once del domingo como el impulso defensivo que necesita el Valencia CF en la lucha definitiva por mantenerse en la elite de la Liga. Frente a Osasuna habrá que 'achicar agua' en el área de manera regular, y para eso el valenciano es un buen seguro. Es el primer jugador blanquinegro en el ranking de despejes de la Liga en 25 fechas, decimoprimero con 121 balones abortados. Tras él, decimoquinto, Copete (112). Después, a años luz, en la posición 63ª, José Gayà con 57 pelotas despejadas.