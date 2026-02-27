Fátima Diame conquista su octavo título de campeona de España de salto de longitud en Valencia

La atleta valenciana Fátima Diame conquistó su octavo título de campeona de España de salto de longitud en pista cubierta, tras imponerse este viernes en los Nacionales que se disputan en Valencia a la donostiarra Irati Mitxelena con un último intento de 6,62 metros.

Diame, bronce en los dos últimos Mundiales bajo techo, tuvo que sacar a relucir toda su capacidad competitiva para superar a una Mitxelena que demostró en el Velódromo Luis Puig el porqué de su condición de líder nacional del año.

Y eso que la guipuzcoana, de 27 años, no pudo acercarse a los 6,76 metros que firmó el pasado 17 de enero en San Sebastián, que permiten a la saltadora del Atlético San Sebastián liderar con claridad la clasificación española en la presente temporada.

Pero la regularidad de Irati Mitxelena, que tan sólo firmó un nulo, y sobre todo la continua progresión de la donostiarra, que hizo un concurso de menos a más, pusieron contra las cuerdas a Fátima Diame.

Si la donostiarra se situó a tan sólo tres centímetros de la valenciana tras alcanzar los 6,50 metros en su penúltimo salto, una ronda más tarde Mitxelena arrebató la primera plaza a Diame por un centímetro, tras llegar a los 6,54 con su última tentativa. La medalla de bronce fue para otra atleta de valencia, Evelyn Yankey, que saltó 6,35.

Cerca de Concha Montaner

Pero Fátima Diame no estaba dispuesta a fallar en su casa y con un espectacular último salto de 6,62 metros logró recuperar el liderato y sumar su octavo título de campeona de España, una marca sólo superada por la legendaria Concha Montaner, ganadora en once ocasiones.

Un sensacional salto final que significó el mejor salto del año para una Fátima Diamé, que deberá esperar para saber si competirá o no en los Mundiales que se disputarán el próximo mes de marzo en Torun, tras quedarse a 3 centímetros de los 6,65 que pide la Federación Española para competir en la ciudad polaca.

Mínima que ya tenía en su poder Irati Mitxelena que saltó 6,70 metros el pasado 6 de febrero en Madrid, ya que los 6,76 que firmó en enero en San Sebastián pese a servirle para encabezar el 'ranking' nacional, no tienen validez para la World Athletics al no figurar los Campeonatos de Guipúzcoa en el calendario oficial de la Federación Internacional.

Fátima Diame en uno de sus saltos en València / Francisco Calabuig

"No me puede ganar aquí"

“En el último me ha pasado Irati y sido como ¡buah, no me puede ganar aquí! Y he saltado 6,62. Yo creo que no me valdrá para clasificarme para Torun y habrá que ver si salto en Berlín el domingo que viene para intentar hacer la marca necesaria en la última oportunidad”, afirmaba la ganadora. La ocho veces campeona de España ha llegado a esta competición con algo de retraso en su preparación por la lesión que le privó de luchas en el Mundial de Tokio, en septiembre. “Necesitábamos hacer carga de entrenamiento y por eso solo he realizado dos competiciones esta temporada. Entrenando me he encontrado muy bien pero a la hora de competir me está costando”, dijo Diame, que ya ha empezado a pensar también en el Europeo del próximo año en el Palau Luis Puig.