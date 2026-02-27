Fundación Trinidad Alfonso invirtió 6,7 millones de euros en el deporte valenciano en 2025

La Fundación Trinidad Alfonso ha hecho balance de las actuaciones y aportaciones al deporte valenciano durante el ejercicio 2025, donde se establecieron año de récords deportivos, de reconstrucción tras la DANA y de reafirmación estratégica. La entidad nació en 2012 con vocación de mecenazgo en el deporte valenciano para impulsarlo como herramienta de transformación social. Los datos globales de 2025 son elocuentes: 6,7 millones de euros invertidos, cerca de 500.000 beneficiarios y 128,5 millones de euros de impacto económico estimado. La portación desde hace trece años supera los 128 millones de euros.

La Fundación estructura su acción en tres grandes ejes: deporte base, apoyo a deportistas y clubes, y organización de eventos de referencia internacional. La combinación ha permitido que la Comunitat Valenciana refuerce su posicionamiento como Comunitat de l’Esport, una marca ya plenamente asentada.

Deporte base: 375.000 jóvenes alcanzados

La apuesta por la cantera sigue siendo el corazón del proyecto. En 2025, cerca de 375.000 escolares participaron en programas impulsados o apoyados por la Fundación. Uno de los buques insignia es el Dia de l’Esport, que celebró su décima edición el 3 de abril con cifras espectaculares: más de 360.000 alumnos de más de 1.000 centros educativos participaron en una jornada simultánea en las tres provincias. Bajo el lema del “gran partido contra el bullying”, el deporte se convirtió en herramienta pedagógica y social. La aportación directa fue de 77.000 euros.

El programa +Esport a l’Escola, en colaboración con la Generalitat Valenciana, experimentó un crecimiento notable. Alcanzó a más de 23.000 escolares de 308 centros CEPAFE, introduciendo 22 disciplinas deportivas mediante unidades didácticas integradas en el currículo escolar. La inversión ascendió a 472.000 euros.

Por su parte, Todos Olímpicos – FER Play, desarrollado junto al Comité Olímpico Español, llevó los valores del olimpismo a más de 80 centros educativos. Deportistas como la gimnasta Belén Esterlich o el esgrimista Javier García participaron activamente en las sesiones, acercando referentes reales a los alumnos.

En el ámbito universitario, el programa UniEsport renovó su alianza con las ocho universidades valencianas y reforzó la conciliación académica y deportiva. Además, 11 deportistas del Proyecto FER recibieron una beca adicional por su rendimiento académico.

Los deportistas del Proyecto FER posaron en la tradicional foto de familia / Francisco Calabuig

Proyecto FER: talento rumbo a Los Ángeles 2028

Si hay un programa que simboliza el apoyo estructural a la élite es el Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes). En su 13ª edición, becó a 140 deportistas (77 hombres y 63 mujeres) de 30 disciplinas distintas, además de 17 entrenadores. La inversión superó el millón de euros (1.012.000 €), con el horizonte puesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entre los nombres propios del año destaca David Cantero, subcampeón en la final de las Series Mundiales de triatlón y quinto del ranking mundial, elegido deportista del año del programa. También brilló Bárbara Pardo, campeona del mundo en K4-500 metros, y el torrevejense Ander Martín, subcampeón mundial de beach sprint. La figura de Quique Llopis volvió a situar al atletismo valenciano en la élite internacional tras rozar el podio mundial en 110 metros vallas.

El ecosistema se completa con FER Futur, programa de tecnificación que actúa como puente entre base y élite, y con el fortalecimiento de los Centros de Alto Rendimiento en ciclismo, judo y hockey.

Comunitat de Equipos: consolidación y salto europeo

El apoyo estructural a clubes dio en 2025 un salto estratégico. El programa Comunitat de Equipos focalizó su inversión en diez clubes punteros de disciplinas como balonmano, voleibol, rugby y hockey. Entidades como el Club Balonmano Elche, el CV Conqueridor Valencia o el PAS Alcoy ya compiten en torneos europeos. Desde 2020, el programa ha respaldado a 55 clubes, profesionalizando su gestión y mejorando su sostenibilidad. Además, 38 federaciones y 1.500 deportistas y técnicos participaron en el programa de selecciones autonómicas bajo la marca Comunitat de l’Esport.

Medio Maratón: la élite mundial en València

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich reunió a 26.077 finishers, la cifra más alta de su historia. En categoría femenina, Agnes Ngetich firmó la mejor marca mundial del año (1:03:08), tercera más rápida de la historia. Andreas Almgren batió el récord de Europa. La aportación de la fundación fue de 189.000 euros y la prueba recaudó más de 57.000 euros para ASPAS Valencia, reforzando su vertiente solidaria.

Búscate en el Maratón Valencia 2025 /

Maratón: más de 30.000 finishers por primera vez en España

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich superó por primera vez en España la barrera de los 30.000 finishers (30.777). Joyciline Jepkosgei estableció la mejor marca mundial femenina del año (2:14:00), cuarta de todos los tiempos. La aportación de la fundación fue de 376.000 euros. La cita atrajo corredores de más de 200 países y generó, junto al Medio Maratón, un impacto estimado de 59 millones de euros en gasto turístico y más de 1.000 empleos directos e indirectos.

Circuito y calendario permanente

El Circuit Valencia Ciudad del Running registró 702.954 usos en 2025. El Club VCRunning alcanzó los 3.968 miembros. El 10K Valencia superó los 13.000 participantes y fue escenario de récords europeos y nacionales. La 15K Nocturna reunió a más de 10.400 corredores, con un 35% de participación femenina. El Circuito de Carreras Populares celebró su 20º aniversario con más de 35.000 participaciones acumuladas. Eventos internacionales como la Mediterranean Epic (700 ciclistas de 32 nacionalidades) o el Infinitri 113 Peñíscola (1.000 triatletas) reforzaron el posicionamiento global. La aportación de la fundación a VCR fue de 236.000 euros.

Alcem-se Esport: el deporte como resiliencia tras la DANA

La primera mitad del año estuvo marcada por la reconstrucción tras la DANA. A través del programa Alcem-se Esport, impulsado junto al Valencia Basket y el Villarreal CF, se rehabilitaron siete campos de fútbol en localidades afectadas como Alfafar, Catarroja, Aldaia o Algemesí. En total, 194 clubes y 60 centros educativos recuperaron la normalidad. Más allá de la infraestructura, el programa actuó como herramienta de cohesión social y recuperación emocional para miles de jóvenes.