Juan Roig celebra el crecimiento de la Fundación Trinidad Alfonso en 2025: "Orgulloso de compartir"

El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig, valoraba las acciones de la entidad en el año deportivo 2025, un ejercicio que calificaba de "crecimiento" y "para estar orgulloso de compartir con la sociedad lo que me ha dado a lo largo de los años". El mecenas se mostraba orgulloso de comprobar "cómo los grandes proyectos impulsados por la Fundación Trinidad Alfonso han alcanzado una madurez que les permite generar valor para la sociedad".

Como ejemplo, el empresario citaba el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, "ya consolidado como uno de los eventos de referencia internacional. Antes nos empeñábamos en asomarnos al mundo con un récord, a base de grandes titulares. Ahora, su sola celebración, además, con récord de finishers, superando por primera vez en España los 30.000 llegados a meta, es todo un acontecimiento reconocido en todo el planeta". En este sentido, revelaba que los números de Maratón y Medio Maratón, con 59 millones en gasto turístico y más de 1000 puestos de trabajo directos e indirectos, "son números contundentes".

Francisco Calabuig

Pero más allá de las cifras, afirmaba Juan Roig, "empieza a dejar un legado a través del programa Comparte Maratón. Hemos pasado de buscar la sostenibilidad económica de la prueba a ir más allá generando beneficios y aportando a la sociedad, ya que estos beneficios se han destinado a apoyar escuelas de atletismo de toda la provincia o mejorar las instalaciones deportivas para la práctica del atletismo. Este es el verdadero trabajo de la Fundación, alinear el impacto con la sostenibilidad generando un doble valor para la sociedad".

La aportación a la reconstrucción

Otro de los pilares de las acciones de la fundación en 2025, fue la reconstrucción. "Desde la Fundación Trinidad Alfonso fue un orgullo poder gestionar la generosa donación de mi hermano Fernando, a través del Villareal CF, para rehabilitar siete campos de fútbol y concluir, de esta forma, nuestro trabajo de ayuda tras la dana y cumplir nuestro objetivo de recuperar la normalidad en el ecuador de 2025". Además, destaca que El Dia de l’Esport (con más de 1.000 centros educativos implicados) o el Proyecto FER (con 145 deportistas becados), "fueron dos ejemplos de activaciones en paralelo a ese plan de reconstrucción, así como la preparación del Maratón y Medio Maratón de Valencia, que nunca se detuvo".

Por último, Juan Roig apunta que la Fundación que preside "afronta ahora una nueva etapa". Así, desagrana que "tras demostrar su capacidad de reacción inmediata ante emergencias como la dana, el reto es consolidar un modelo sostenible en el que cada euro invertido en deporte multiplique su impacto en la sociedad. Aspiramos a que la Comunitat Valenciana sea cada vez más reconocida como la Comunitat de l’Esport, no solo por la calidad de sus eventos, sino por su capacidad de generar y compartir valor, fieles a los principios de la Cultura del Esfuerzo que nos definen y que, como Fundación, debemos y queremos seguir irradiando a la sociedad".