Moto2 concentra a la mayoría de los pilotos valencianos que compiten en el Mundial de MotoGP: hasta siete en parrilla

El Mundial de MotoGP arranca este fin de semana en Tailandia y lo hace con hasta ocho pilotos valencianos repartidos entre dos de las categorías del campeonato. Eso sí, es en Moto2 donde se concentran la mayoría, con siete de ellos en la parrilla intermedia del Mundial, por uno solo en la de Moto3.

Sin representantes valencianos en la mayor de las categorías desde la etapa de Iker Lecuona y anteriormente con Héctor Barberá, serán siete los pilotos que intenten hacer méritos para tener hueco en la siguiente parrilla de MotoGP en 2027, junto a los hermanos Márquez, Pedro Acosta y la potente ‘Armada Española’ en MotoGP.

Jorge Navarro

Jorge Navarro, con 30 años, es el mayor de todos ellos. Repite al Mundial de la mano del Forward Factory Team, tras regresar el año pasado después de dos años compitiendo en el Campeonato Mundial de Supersport (WorldSSP). El de La Pobla de Vallbona debutó en el Mundial desde 2012 e hizo su primera temporada completa en 2015, con Honda. Suma 182 carreras, ha ganado dos grandes premios y logrado 20 podios, además de tener seis ‘poles’ mundialistas en su palmarés.

Jorge Navarro, con los colores de su equipo para la temporada 2026. / Forward Factory Team

Álex Escrig

Como compañero de equipo tendrá a Álex Escrig, quien a sus 22 años suma 60 carreras desde que debutara en una prueba del Mundial de 2022, el mismo año en el que compitió en el Mundial de MotoE. Tras su paso por la competición de motos eléctricas, llegó al Mundial de Moto2 en 2023, siempre a los mandos de una Forward.

Iván Ortolá

No serán los únicos pilotos valencianos que compartan equipo, ya que también estarán en la parrilla de Moto2 como compañeros en el QJ Motor Finsa-MSI, Iván Ortolá y el benjamín Ángel Piqueras, el más joven de la categoría con apenas 19 años.

Ortolá tiene ya cuatro años de experiencia en el Mundial, el último de ellos en la categoría de Moto2 con una Boscoscuro, como la que tendrá esta temporada. A sus 22 años suma 82 carreras, 4, victorias, 11 podios y 6 poles.

Ángel Piqueras e Iván Ortolá, compañeros en el MSI Racing Team. / MSI Racing Team

Ángel Piqueras

Por su parte, Ángel Piqueras da el salto a la categoría intermedia tras su brillante subcampeonato mundial de Moto2 que selló el curso pasado en el último Gran Premio del año en Cheste. El de Ayora apenas tiene 19 años y es uno de los talentos con más futuro del motociclismo valenciano y español.

Arón Canet

Arón Canet, por su parte, vuelve a ser uno de los grandes candidatos al título en Moto2, después de ser subcampeón en 2024, con una Kalex. La actual será su séptima temporada consecutiva en la categoría intermedia del Mundial, a las que suma otros cuatro años en Moto3, donde también logró el subcampeonato en su último año en la categoría, en 2019 con una KTM. Suma ya 182 carreras, en las que consiguió 11 victorias, 51 podios y 19 poles. Tras la frustración por tener la puerta abierta para subir a MotoGP y valorar el cambio a Superbikes, acabó fichando por el ELF Marc VDS Racing Team, con el que correrá con una Boscoscuro.

Daniel Holgado, a la derecha, junto a su compañero del Aspar Team, David Alonso. / Aspar Team

Dani Holgado

Dani Holgado será el único que además compita en un equipo valenciano como el CF MotoAspar Team, con una Kalex. Con apenas 20 años, es uno de los más firmes candidatos a dar el salto a MotoGP en las próximas temporadas y de hecho esa fue la predicción del mismísimo Marc Márquez en la porra que hizo valorando las opciones de la futura parrilla de MotoGP en 2027. El de Sant Vicent del Raspeig debutó en el Mundial de Moto3 en 2021 y afronta su segunda temporada en Moto2. Suma 85 carreras mundialistas, con 6 victorias, 21 podios y 7 poles. Además, fue subcampeón del mundo de Moto3 en 2024.

Sergio García Dols

Sergio García, de Borriana, correrá con una Kalex en el ITALJET Gresini Moto2. Con apenas 22 años, tiene a sus espaldas siete temporadas en el Mundial, las últimas tres en Moto2. Tras un último año complicado en el que estuvo afectado por un lesión que le impidió correr al inicio del campeonato, quiere recuperar las sensaciones que le llevaron a ser subcampeón del Mundo de Moto3 en 2022.

Adrián Cruces

Por su parte, en Moto3 solo estará Adrián Cruces como piloto valenciano. En la última cita del pasado año disputó en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste su sexta carrera de Mundial. A sus 16 años y con una KTM, el valenciano tratará de seguir los pasos de un Ángel Piqueras que brilló el año pasado en la menor de las categorías.

Equipos valencianos

Al margen de la representación de ocho pilotos, el motociclismo valenciano vuelve a contar con la presencia del potente Aspar Team, con equipos en Moto3 y Moto2. En la menor de las categorías buscarán el título con Máximo Quiles y Marco Morelli, mientras que en la categoría intermedia del Mundial buscarán el mismo objetivo con el propio Daniel Holgado y David Alonso.

Noticias relacionadas

Además, esta temporada, la startup valenciana Momoven entra en el mundial de Moto2 con equipo propio con el Momoven Racing, que contará como pilotos con Ayumu Sasaki y Zonta van den Goorbergh.