El Valencia Basket y Jaime Pradilla amplían su contrato hasta 2028

El Valencia Basket y el ala-pívot Jaime Pradilla han ampliado una campaña el contrato que les unía hasta 2027 y que ahora acaba en 2028, según informó este viernes el club en un comunicado.

A pesar de su juventud, el interior aragonés está atravesando su sexta temporada defendiendo los colores del club y ya es el octavo jugador con más partidos disputados en la historia de la entidad con 355 encuentros como taronja. Y ya es histórico en otros apartados como los puntos (superó recientemente la barrera de los 2.000), rebotes (cuarto mejor de la historia de la entidad con 1.304) o partidos disputados tanto en competiciones europeas (quinto con 148) como en la EuroLeague (tercero con 107).

Siguiendo con un crecimiento exponencial desde su llegada, Pradilla está realizando este curso la mejor tarjeta estadística de su trayectoria profesional. Hasta el punto de ser actualmente el segundo jugador español más valorado de la Liga Endesa con unos números de 10,7 puntos, 5,8 rebotes y 2,5 asistencias para 16,5 créditos de valoración, con sus mejores porcentajes de tiro tanto de dos (69,6%) como de tres puntos (40,5%). También está siendo su mejor temporada de siempre en Euroliga, con un promedio de 6,8 puntos, 3,8 rebotes y 2,1 asistencias para 9,3 de valoración, con porcentajes cercanos a los mencionados.

Crecimiento sostenido temporada tras temporada

Jaime Pradilla llegó a Valencia Basket en julio de 2020 después de brillar con Casademont Zaragoza en la Fase Final de la Liga Endesa que se jugó en la Fonteta. Solo año y medio después de su debut profesional, que se produjo con el conjunto aragonés en la campaña 2018-19, y con 19 años en el DNI, se incorporó al Valencia Basket para dar sus primeros pasos en la EuroLeague y participar en 28 partidos de acb con la elástica taronja.

Después de esa primera temporada, su crecimiento ha sido una constante campaña tras campaña hasta encontrar su mejor versión de la mano de Pedro Martínez. Lo mismo le ha ocurrido con la selección española. Habitual en las categorías de formación, su evolución le ha llevado también a consolidarse con el equipo nacional, siendo partícipe del oro del Eurobasket 2022, participando también en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Eurobasket de 2025, acumulando ya 49 internacionalidades.