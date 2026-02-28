El conflicto Estados Unidos - Irán salpica al Valencia Basket: El equipo junior, encerrado en un hotel en Abu Dhabi
El equipo juvenil se encuentra en Emiratos Árabes disputando el Adidas Euroleague Next Gen, que ha quedado suspendido este sábado por los ataques entre ambos países
Iván Carsí
Situación complicada para el equipo junior del Valencia Basket en Emiratos Árabes. El cuadro taronja se encuentra en Abu Dhabi con motivo de la celebración de la fase previa del Adidas Euroleague Next Gen. Sin embargo el estallido del conflicto entre Israel y Estados Unidos con Irán y la respuesta de este último con ataques a bases norteamericanas en varios países cercanos ha provocado que se suspenda el torneo desde este sábado por la tarde.
La expedición de Valencia Basket, compuesta por 33 personas, se encuentra bien y en su hotel a la espera de nuevas noticias. Por el momento los taronja no han vivido ningún episodio dramático, pero desconocen cuándo podrán regresar a València, ya que por el momento el espacio aéreo está cerrado.
Por ahora tan solo se ha pronunciado la Euroliga a través de sus canales oficiales, anunciando la suspensión de los partidos restantes programados para este sábado por la tarde: "Euroleague Basketball lamenta anunciar la cancelación del torneo de clasificación de Adidas NextGen en Abu Dhabi. Dada la situación actual en la región, la situación se ha tomado para garantizar la seguridad de todos los participantes. Después de una minuciosa investigación y tras consultas con las autoridades pertinentes, se determina que la decisión más responsable es la cancelación del torneo"
Valencia Basket, dos derrotas a falta del último partido
El Valencia Basket debutó este viernes en el torneo en Abu Dhabi. Los taronja cayeron (89-84) frente a Zalgiris en un duelo muy igualado, que terminó del lado de los lituanos. Ya este sábado los taronja debían disputar los otros dos partidos de la fase de grupos de este torneo de clasificación.
El junior disputó el primer duelo contra el Next Gen de Abu Dhabi en el que perdieron (55-88) y por la tarde estaba programado el último duelo contra London Lions a partir de las 15:00, que ya no se ha celebrado debido a la suspensión de la Euroliga.
