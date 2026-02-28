Las enseñanzas de su padre llevan a Vicente del Bosque a recibir el Premio Good People COTIF

“Pórtate bien”, le espetó su padre cuando la carrera futbolística pareció que podía fructificar. Tenía diecisiete años. Han pasado cincuenta y siete pero Vicente del Bosque nunca lo olvidó. Aquel aprendizaje, aquella consigna, aquella máxima vital sigue presente en él. Sigue portándose bien y por eso el mundo del fútbol homenajeó ayer a una persona que, por muchos reconocimientos que recoja, siempre merece uno más. Vicente del Bosque recibió en l’Alcúdia el Premio Good People COTIF que ponía en valor la promoción innegociable de los valores positivos del deporte que durante su trayectoria profesional e incluso durante vida más allá de los focos realizó y realiza el ex seleccionador que llegó a ser campeón del mundo con España. Una infinidad de representantes de todos los ámbitos del mundo deportivo, cultural, social o empresarial se reunieron en una gala que agasajó al salmantino, que se suma a la prestigiosa nómina de premiados. Fue el caso del actual entrenador de España, Luis de la Fuente; o el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

Del Bosque se emocionó (como también su mujer, Trini) con un discurso de final de fiesta que le sirvió para hacer una exposición de vida, una declaración de intenciones de la filosofía de la bonhomía que ha caracterizado su existencia, llevándolo al deporte de máxima exigencia, donde a menudo la competitividad mal interpretada se lleva por delante los valores. No le sucedió a él, que hoy es reconocido a nivel mundial por su bondad. “Para mí el premio más importante es el afecto y el aprecio de las personas, del pueblo de España”, expresó. Del Bosque quiso abrirse en canal ante una parroquia que lo adora, la del pueblo de l’Alcúdia, a la que ha asistido desde hace más de treinta años para presenciar el COTIF. Estuvo emotivo con el recuerdo del papel de su mujer y de sus hijos, con especial de Álvaro, al que considera un ejemplo de superación e integración. También de sus padres, responsables directos de su forma de enfocar la vida desde la ternura y la humanidad. “No he sufrido en el fútbol, he sido muy feliz”, ratificó en varias ocasiones. El público asistente se rompió las manos con el aplauso final, con un nivel de decibelios nunca escuchado antes en las galas precedentes.

La foto de familia de la gala Premio Good People COTIF / SD

Fue una noche excelsa en la que todo salió a pedir de boca. Magistralmente dirigida por la periodista y presentadora Cristina Bea, la ceremonia adquirió una solemnidad mayúscula gracias a Enamora’t Enssemble’ y a su soprano Marian Torres y al tenor Juanfran Lluch. Sobresalientes. El presidente del COTIF, Eliseu Gómez, puso en valor la figura de Del Bosque, al que responsabilizó del éxito tanto del torneo que cada verano se organiza en l’Alcúdia como del prestigio adquirido en seis años por los Premios Good People COTIF.

Se reconoció a los nuevos integrantes del jurado: tres mujeres y un hombre. Gemma Cañamás, Carmen Arce “Kubalita”, Àngels Boix y Antonio Martínez, que se suman a José Manuel Rodríguez Uribes, , Mavi Mestre, Carlos Velasco Carballo, Alfredo Relaño, Patricia Campos, Salvador González “Voro”, Andreu Palop, Andreu Salom, Mónica Marchante, Theresa Zabell, Antonio Benedicto, Patricia Cazón, Salvador Gomar, Isabel Balaguer, Mª Paz Zúnica, Marta Fernández, Auxiliadora Borja, Toni Benavent y Eliseu Gómez. La mayoría de ellos presentes en la gala y Mónica Marchante, Alfredo Relaño, Paloma del Río y Raúl González entraron por video para felicitar al salmantino protagonista de la noche.

El secretario del jurado, Toni Benavent, arguyó que el ex entrenador condecorado “cumple ejemplarmente con todos los requisitos y criterios con los que se premia este galardón”, mientras la alcaldesa en funciones de l’Alcúdia, Àngels Boix, explicó que: “Es un galardón que es una manera de reconocer la vida. Premia a las personas. Gracias al COTIF por hacer de l’Alcúdia mucho más que fútbol. Este premio te encaja especialmente bien, Vicente. Porque el Good People valora una actitud. L’Alcúdia te da las gracias”.

Una noche para el recuerdo.