Les parelles colpegen primer a les semifinals
Alejandro i Hilari (Montserrat) s'imposaren ahir a Puchol II, Salva i À. Mañas (Dénia) al trinquet de Pedreguer per 60-45
Francés i Javi, substitut de Nacho (Benissa) guanyaren el divendres a Giner-Hèctor-Carlos (Murla-Laguar) a Vilamarxant per 60-35
FEDPIVAL
Les semifinals de la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1 van començar amb bon peu per a les parelles. Tant a Pedreguer ahir com a Vilamarxant el divendres, els equips d'Alejandro-Hilari (Montserrat) i Francés-Javi (Benissa) es van imposar en els seus respectius duels i tenen l'oportunitat de confirmar la seua plaça per a la gran final en les partides de tornada.
A Pedreguer es va viure una semifinal espectacular entre dos equips molt complets i ben diferents. El trio de Dénia va començar dos jocs per davant mentre que la parella no arrancava. A poc a poc, Alejandro i Hilari es van posar a to per a empatar a 30 i per a realitzar tres jocs consecutius i posar-se per davant (45-30).
El bon joc dels pilotaris va animar a un públic que va omplir l'escala i que va concloure amb triomf per a la parella de Montserrat, que va bregar com a equip i va aguantar les embestides d'un gran Puchol II per a sumar el primer punt de la semifinal (60-45).
La partida de tornada es jugarà el dimecres al trinquet de Guadassuar.
D'altra banda, el trinquet de Vilamarxant va acollir el divendres la primera partida de les semifinals, amb victòria de la parella de Benissa, on va jugar Javi en lloc de Nacho junt a Francés, davant Giner, Hèctor i Carlos (60-35).
El mitger de Massalfassar va signar una gran actuació en companyia del rest de Petrer. Els de Benissa van agafar un avantatge de cinc jocs (50-25) determinant per a l'esdevindre de la partida. El trio, capitanejat per Giner, no va poder fer res tot i l'arreó final amb bona compenetració i gran joc. El dimarts, a Riba-roja, es celebrarà la partida de tornada.
Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro2
En la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro2, el dissabte es disputà només una partida. El trinquet de Moixent va acollir el duel entre l'equip local, format per Abel i Rubén, contra Vicent i Ulises (Vinalesa).
El triomf dels moixentins per 60-30 va definir els 4 equips que passen a semifinals i els 2 que queden eliminats, a falta d'una partida de la primera fase per disputar-se.
Dels duels Moixent-Massalfassar i Sueca-Vinalesa eixiran els finalistes. Les 4 formacions estan igualades a 6 punts, però Moixent acabarà primera de grup a falta del duel contra Ondara-Portal de la Marina -ja eliminat juntament amb Petrer-.
La Lliga CaixaBank de raspall masculí Pro1 també té els 4 semifinalistes triats, a falta de dos partides per concloure la primera fase.
Les formacions de Marrahí-Raúl-Marc (Barxeta) i Montaner-Lorja-Bossio (La Llosa de Ranes) igualen amb 19 punts, mentre que Iván-Momparler-Alejandro (Senyera) en tenen 18 i Ian-Tonet IV (El Genovés) en totalitzen 17.
Aquest diumenge, a partir de les 11:15 hores (en directe per À Punt Mèdia), el resultat del duel entre els equips d'Iván i Marrahí determinarà els encreuaments de semifinals.
Raspall
Pel que fa a la Lliga CaixaBank de raspall Pro2, els germans Terrades (Ondara-Portal de la Marina) són l'únic equip classificat per les semifinals, després d'imposar-se ahir a Miquel i Néstor (Oliva) per 25-10 al trinquet de Bellreguard.
La parella es queda amb 5 punts, mentre que la resta de formacions (Castelló de Rugat, Sueca, Bicorp i Xeraco) en tenen 4 a falta de l'última jornada, on es decidirà la resta de semifinalistes.
Per últim, a la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro, les semifinals es disputaran aquest dilluns a Xeraco. Ana-Mireia-Fanni (Pedreguer-Rolser) i Maria-Natalia-Isabel (Rafelbunyol), d'una banda, i Victoria-Anabel-Marina (Bonrepòs i Mirambell) i Clara-Amparo-Patri (Beniflà), es veuran les cares per estar presents el dia 8 al trinquet d'Alcàsser.
