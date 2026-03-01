Emilio Álvarez, exentrenador de porteros del Valencia, entre los 158 españoles que intentan salir de Irán

Emilio Álvarez, preparador español de porteros del Persepolis FC iraní y exentrenador de porteros del Valencia CF, ha confirmado a EFE este domingo que tanto él como los integrantes de cuerpos técnicos y jugadores extranjeros de varios clubes de la Liga iraní intentan salir del país a través de la frontera norte hacia Turquía.

Otros, como Antonio Adán, exjugador del Real Madrid y ahora en las filas del Esteghlal FC, pudieron salir este sábado de Teherán antes de cerrarse el espacio aéreo y ya se encuentra en Madrid.

El exentrenador de porteros del Valencia y también del Atlético de Madrid, Real Madrid o Manchester United, entre otros clubes, fichó por el Persépolis iraní el pasado mes julio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó este sábado a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) convocó este sábado el gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a los profesionales de este deporte que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico.

Canal de comunicación

De esta manera, se ha habilitado un canal de comunicación para recibir y atender todas las necesidades que puedan tener entrenadores, jugadores, técnicos y demás profesionales del fútbol, así como sus familias (internacional@rfef.es).

Al mismo tiempo, ha informado la federación, se han puesto en contacto con las embajadas de España en estos países para ofrecer todo el apoyo posible a los y las profesionales del ámbito del fútbol que acudan a las mismas.

Paralelamente, la RFEF mantiene una comunicación permanente con las federaciones de fútbol de los Estados que se encuentran en el área de conflicto.