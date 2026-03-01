Vitamina Mestalla para aflojar la soga del descenso

El Valencia CF vuelve a vestirse de corto este domingo en busca de una victoria que le permita coger un mínimo de oxígeno en su lucha por la permanencia. Tras la derrota en el derbi autonómico frente al Villarreal, el equipo de Carlos Corberán regresa a Mestalla, donde sabe que no se le pueden escapar puntos, para recibir a partir de las 16:15 horas a un CA Osasuna en estado de gracia desde que comenzó el 2026.

LaLiga no permite relajarse, los equipos de la zona baja siguen sumando, algunos más que otros, y el Valencia no encuentra la regularidad de resultados que tanto necesita. Una cóctel que ha instaurado el estado de alarma permanente en la capital del Turia. Por eso, partidos en Mestalla como el de este domingo se siguen erigiendo como el camino más corto para aflojar la soga del descenso, que seguirá rozando el cuello blanquinegro mientras el Valencia no saque victorias.

Sin Lucas Beltrán; con Diego López

Por tanto, no es descabellado afirmar que es otro partido con cartel de 'final' para los de Carlos Corberán. Una final para la que Carlos Corberán tendrá que lidiar con bajas de jugadores importantes. Las más sonadas la de Lucas Beltrán y José Copete, dos futbolistas trascendentales para el técnico. El argentino todavía no se ha recuperado de sus molestias musculares mientras que el central estará KO un largo periodo de tiempo por una lesión meniscal. Ambos se unen a la lista de bajas médicas que ya ocupan Diakhaby y Foulquier. En el apartado de buenas noticias, Diego López regresa a la lista tras perderse el partido en La Cerámica.

El 'puzle' de Corberán

La baja de Beltrán tiene un componente táctico importante, y es que el argentino es el único mediapunta puro, el que se había asentado en esa posición por detrás del '9'. Ahora, Corberán tendrá que elegir si optar por otro futbolista que asuma esa misma función, o reforzar la medular dando entrada a un centrocampista más posicional, lo que daría lugar a un trivote en el que Javi Guerra, Guido y Ugrinic tendrían todas las papeletas de ocupar.

Entrenamiento previo al partido / VCF

Otra opción, desde luego la más ofensiva, sería la de apostar por un doble punta, Hugo Duro-Sadiq, aunque eso signifique sacrificar calidad en la zona que debe conectar el centro del campo con el ataque.

En defensa, la única incógnita es si Thierry, ya recuperado, volverá al once, o se mantendrá Unai Núñez, a quien le ha tocado desempeñar la función de lateral diestro desde su llegada. La pareja de centrales apunta a ser Tárrega-Cömert.

Un rival al alza

Han habido momentos mejores para medirse a Osasuna. El conjunto rojillo de Alessio Lisci ya no es ese proyecto neonato y dubitativo de la primera vuelta, sino que se está convirtiendo en un equipo sólido al que es muy difícil meterle mano, y los resultados le avalan. En los últimos seis partidos ligueros, Osasuna está invicto, habiendo sumado dos empates y cuatro victorias, una de ellas frente al Real Madrid en la última jornada disputada.

Osasuna - Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El equipo navarro ha empezado a carburar, liderado por un '9' incombustible como Ante Budimir y por una línea de mediapuntas plagada de talento que está dando sus frutos: Víctor Muñoz, Rubén García, Aimar Oroz... Este último es baja para Mestalla por acumulación de tarjetas, aunque su puesto lo ocupará otro jugón como Raúl Moro.

Oportunidad de oro

El Valencia saldrá al terreno de juego sabiendo lo que han hecho todos sus rivales por la permanencia salvo Girona, Sevilla y Getafe. Lo que también sabrá es que, sumando los tres puntos ante Osasuna, puede poner hasta cinco puntos de por medio respecto a los tres últimos puestos, es decir, una oportunidad de oro para respirar. La derrota del Mallorca frente a la Real Sociedad deja al conjunto bermellón muy tocado y abre esa posibilidad tanto para los blanquinegros como para el resto de equipos en la pelea por evitar la caída.