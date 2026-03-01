El fútbol base madura: una exfutbolista de élite lidera el proyecto del FBCD Catarroja

Que una exfutbolista de élite asuma la dirección general de una escuela con más de 700 jugadores en la Comunitat Valenciana no es una anécdota. Es una evolución natural del fútbol base. El FBCD Catarroja ha decidido crecer desde dentro y hacia adelante con la incorporación de Almudena Sánchez como directora general del club, una apuesta estratégica que refuerza toda la estructura y sitúa el desarrollo del fútbol femenino como eje prioritario, sin descuidar el sólido trabajo de la sección masculina.

Almudena Sánchez es la primera mujer que dirige una escuela de fútbol base de gran tamaño en la Comunitat Valenciana. La exjugadora llega con recorrido competitivo y cultura de alto nivel. Formada en el histórico Levante UD Femenino —referente nacional cuando el fútbol femenino aún peleaba por visibilidad— vivió una etapa marcada por la exigencia y la mentalidad ganadora bajo la dirección de Antonio Descalzo.

“En el Levante aprendí que los proyectos se construyen con método y con una identidad clara. Eso es lo que quiero trasladar aquí”

Aquel equipo levantó Ligas y Copas, compitió en Europa y fue pionero en profesionalizar estructuras cuando todavía no existía el escaparate actual. Esa experiencia es ahora capital para Catarroja. “En el Levante aprendí que los proyectos se construyen con método y con una identidad clara. Eso es lo que quiero trasladar aquí”, señala.

El salto, decíamos, es evolutivo: de dirigir una escuela de 250 alumnos en Benaguasil a coordinar una entidad privada con más de 700 niños y niñas, 41 equipos y actividad repartida entre el Polideportivo Municipal y el campo Mundial 82. No se trata de empezar de cero, sino de optimizar, ordenar y proyectar.

“Es un reto enorme, pero es el momento perfecto. La estructura ya está creada, el club funciona y ahora se trata de dar un paso más en organización y en ambición”, señala Almudena.

Referencia de la comarca

Es ahí donde aparece el gran foco del nuevo ciclo: el proyecto femenino. Actualmente el club cuenta con dos equipos de chicas —cadete y juvenil—. La intención es ampliar la pirámide, generar continuidad desde categorías base hasta amateur y convertir al FBCD Catarroja en el referente del fútbol femenino en l’Horta Sud. No es una declaración simbólica. Es planificación en un contexto que jamás había sido tan favorable para el fútbol femenino, con la selección española de vigente campeona del mundo y un crecimiento global que no tiene techo.

Almudena Sánchez, directora del FBCD Catarroja. / Miguel Angel Montesinos

“Quiero que las niñas de Catarroja y de toda la comarca sepan que aquí tienen un sitio. Que no tengan que irse fuera para competir y crecer. Vamos a poner toda la carne en el asador para construir una estructura femenina fuerte, visible y competitiva”, afirma sobre un proyecto lanzado por el presidente, Óscar Vanacloy, y con tres patas más fundamentales: Fran y Borja, director de metodología y director deportivo, respectivamente; y el secretario, Vicente Peris.

El presidente y la directiva han decidido que el crecimiento del club pase también por consolidar un club de tradición y entidad en el fútbol valenciano. En una comarca con escuelas consolidadas, Catarroja quiere ser un referente entre las mujeres futbolistas.

“Esto no va solo de ganar partidos”, añade Almudena. “Va de formar personas, de crear identidad de club y de generar referentes”, explica. El proyecto ya está en marcha y el crecimiento tiene una dirección muy clara.