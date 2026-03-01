Carlos Corberán: "No nos conformamos, queremos más"

Tras volver a la senda de la victoria con un triunfo de oro (1-0) ante Osasuna, el técnico valencianista Carlos Corberán ha comparecido esta tarde en rueda de prensa para mostrar su satisfacción tanto por el rendimiento como por la mentalidad de sus jugadores. “Quedo satisfecho con el rendimiento ofensivo y defensivo. Me ha gustado mucho la determinación inicial de ir a por el partido, queríamos cambiar las sensaciones aquí en casa y he visto al equipo con una determinación inicial muy buena contra un equipo que venía en forma, de ganar al Madrid, y con muchas herramientas y recursos. He visto un partido muy serio”, ha enfatizado ante los medios.

En este sentido, el entrenador ha destacado que "los resultados te ponen en la clasificación en el lugar que mereces estar" y, tras alejarse ya cinco puntos del descenso, ha añadido que "no nos conformamos, queremos más. La autoexigencia forma parte de la mentalidad de esta plantilla y vamos a darlo todo para ganar partido también de cara a la afición".

Concentración

Sobre los cimientos de la victoria, el entrenador ha destacado que el equipo "ha mantenido la concentración, ha aprovechado ese penalti con mucha personalidad de Ramazani, marcando dos veces, y ha tenido una capacidad de resiliencia muy importante que nos ha dado esta victoria”. "Para meter el gol y después repetir tienes que tener una capacidad de que no te genere presión y en ese juego psicológico se maneja extraordinariamente bien. Gayà por el ímpetu de coger la segunda jugada le ha tocado dentro del área", ha añadido respecto a la repetición de la pena máxima.

Del mismo modo, Corberán habló de la mano no señalada en el área navarra en la primera mitad. "La norma dice que si la mano está apoyada no es penalti, pero han aplicado la norma que la mano alzada es la que cuenta y no la que está apoyada y por eso no se ha señalado”. Y por último, cuestionado por el guardameta que debe ser el titular, el técnico evitó cerrar el debate y destacó el nivel de ambos porteros. “Estoy muy contento con el rendimiento de Julen [Agirrezabala] y de [Stolan] Dimitrievski. El dominio del área en situaciones de balón parado ha sido muy bueno. Estoy muy satisfecho”, ha concluido.

Dimitrievski ataja un balón por alto durante el partido. / Eduardo Ripoll

"Sabía que iba a marcar"

Ante los micrófonos, también ha estado el goleador Largie Ramazani, quien ha apuntado que pese a repetirse el penalti "sabía que iba a marcar y lo tiré por el mismo lado". "Estoy cogiendo confianza y quiero ayudar a mi equipo en cualquier momento y lo estoy haciendo y estoy contento", ha remarcado el extremo, que también tiene claro a quién va dirigido este triunfo. "Es una victoria para la afición, porque la necesitamos. Y estamos felices ahora. Tenemos que seguir y tener una buena racha hasta el final de temporada. Esperamos darle alegrías y tenemos que seguir", ha añadido no sin antes agradecer "que la afición coreé mi nombre".