Las banderas de los equipos de LaLiga ya no ondean en lo alto de Mestalla: este es el motivo

Uno de los asuntos muy comentados entre los aficionados el domingo en la grada de Mestalla durante el Valencia-Osasuna, y también en las redes sociales, fue la ausencia de las banderas situadas en lo alto de de uno de los fondos del estadio.

Se trata de una vieja tradición del coliseo de la Avenidad de Sueca, antes en la antigua General de Pie y ahora en el Gol Xicotet, donde veinte banderas correlativas ondean al viento en el mismo orden que marca la clasificación de la Primera División en el momento en el que se inicia la jornada de LaLiga.

Mestalla, al igual que otros campos como el Ciutat de València o el Martínez Valero, sigue manteniendo esa vieja costumbre de (cuando no había móviles ni redes sociales) informar al aficionado el puesto que muestra su equipo en la clasificación.

Pero este domingo ante Osasuna no había banderas en lo alto del Gol Xicotet. Y la razón es por motivos de seguridad. Según explican fuentes oficiales del Valencia CF, los distintos temporales de viento que han afectado la ciudad y la provincia durante las últimas semanas, han provocado daños en algunos de los mástiles que sujetan las banderas de los veinte equipos de la Primera División.

El día del partido de Copa del Rey ante el Athletic Club no se instalaron al disputarse un encuentro de otra competición, pero cinco días después, ante el Real Madrid en Liga ya no se instalaron. Por ello, y reiterando que se se trata de motivos de seguridad, el club ha decidido no poner las banderas mientras valora y trabaja en una solución para que las enseñas vuelvan a ondear en lo más alto de Mestalla. En este sentido, no pueden precisar cuándo se volverán a instalar.

Noticias relacionadas

Las banderas ya no se colocaron en el partido ante el Real Madrid / L-EMV

El viento ya derribó una lona

De hecho, el Valencia CF tuvo que reponer hace un par de semana una de las lonas del estadio de Mestalla, arrancada como consecuencia de las fuertes rachas de viento por la borrasca Nils. La lona que quedó destrozada es la correspondiente a la Supercopa de España de 1999 situada en uno de los laterales del estadio, en la calle Joan Reglà, entre la lona del título Copa del Rey de 1999 y la Liga de 2002.