Carlos Espí, el suplente de oro del Levante: sus goles desde el banquillo impulsan al equipo

El delantero Carlos Espí fue el gran protagonista del triunfo del Levante el viernes ante el Deportivo Alavés (2-0) al anotar un doblete en el tramo final del encuentro que confirmó su aportación cuando sale desde el banquillo, pues sus diez goles ligueros como levantinista son como suplente.

Espí, que en sus 51 encuentros entre Primera y Segunda solo ha sido dos veces titular, salió al campo ante el Alavés en el minuto 58 y marcó en el 88 y el 97 los goles de un triunfo fundamental para que el Levante se mantenga con opciones en la lucha por la permanencia en Primera División.

Ya en el primer partido de este 2026, en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, Espí salió en la segunda parte, en el minuto 65, y marcó el 0-2 del Levante sólo doce minutos después. Fue su primer gol de la temporada y ahora, con tres, es el tercer máximo anotador del equipo.

Una sola titularidad

Esta temporada Espí, de 20 años, ha participado en trece partidos en LaLiga EA Sports, pero solo ha sido titular en un partido. Fue en el duelo del pasado 18 de febrero ante el Villarreal en el Ciutat de València y en un duelo que completó pero que acabó sin marcar.

El delantero valenciano, que renovó esta semana su contrato hasta 2028 al cumplir con una serie de hitos deportivos y activarse automáticamente su ampliación por dos temporadas más con el Levante, debutó con el equipo en el tramo final del curso 23-24, en Segunda.

El primer gol del Espí fue en mayo de 2024 y, claro, fue tras salir desde el banquillo. Fue en su segundo partido en el primer equipo y el valenciano anotó en el minuto 65 solo cuatro minutos después de saltar al campo ante el Alcorcón (2-2) en el Ciutat de València.

Ya en la temporada pasada, en la que anotó un total de seis goles y fue clave en algunas fases del curso que acabó con el ascenso del Levante a Primera División, Espí marcó como suplente ante el Eldense, en casa y a domicilio; contra el Málaga; un doblete frente al Burgos; y ante el Real Zaragoza.

‘Calero, saca Espí’

Espí, de hecho, sólo fue titular con el entrenador Julián Calero en un encuentro en toda la temporada pasada. Fue en el duelo ante el CD Mirandés en el Ciutat de València hace ahora poco más de un año y justo después de que la hinchada del Ciutat coreara casi al unísono ‘Calero, saca Espí’ un partido antes, pero justo en ese no marcó.

Además, el ariete valenciano, que llegó al Levante en categoría juvenil en 2022, ha jugado como levantinista tres partidos de la Copa del Rey y marcó dos goles ante el Orihuela a domicilio esta temporada siendo, esa vez sí, titular.