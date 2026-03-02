Atletismo
Fermín Cacho, ingresado tras recuperarse de un desvanecimiento
Fue campeón olímpico y de Europa y dos veces subcampeón mundial de 1.500
EFE
El exatleta Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona '92, está ingresado tras haber sufrido un desvanecimiento este fin de semana, según reveló este lunes el alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.
"Nos alegra saber que nuestro atleta internacional Fermín Cacho se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente. Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia", escribe Carlos Martínez en X sobre el deportista nacido en Ágreda (provincia de Soria).
Otro exatleta, Abel Antón, también informó en redes del percance de su amigo: "Estábamos manteniendo la privacidad por el respeto y cariño que te tengo amigo y no quería hacer nada público. Dicho esto, espero que te recuperes de este bache como todos los que hemos superado juntos durante todos estos años".
Fermín Cacho, de 57 años, ganó el oro olímpico en la prueba de 1.500 de en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 y se colgó la de plata cuatro años más tarde en los de Atlanta en la misma distancia.
Además, fue dos veces subcampeón mundial de 1.500, en Stuttgart 1993 y Atenas 1997, y campeón de Europa en Helsinki 1994.
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- La Generalitat compra en una subasta por 120.000 euros el óleo 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València
- Venden por 2,1 millones el bloque de viviendas del que intentaron desahuciar a un enfermo con cáncer
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
- Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit