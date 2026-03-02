Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Control ferroviarioTiempo FallasJoan RomeroNou MestallaCatalá desoye AVLEmbalse ContrerasMultas buñuelosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

Julen Agirrezabala se rompe... y peligra la temporada

El portero padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, ocurrida durante una acción fortuita en el entrenamiento del pasado viernes

Agirrezabala, durante un entrenamiento

Agirrezabala, durante un entrenamiento / VCF

Javier Bengoa

Valencia

Malas noticias en el Valencia CF. Otra más. Si este lunes ha sido operado José Copete y corre serio riesgo de perderse lo que resta de temporada, ahora es Julen Agirrezabala quien protagoniza una noticia triste, al sufrir una lesión meniscal en su rodilla izquierda.

La semana pasada ya parecía recuperado de su anterior lesión muscular ocasionada ante el Celta de Vigo, pero finalmente no pudo entrar en la convocatoria ante Osasuna. Y el motivo no es otro que su rodilla. El portero vasco cedido por el Athletic Club se hizo daño durante el entrenamiento del viernes y las pruebas han determinado que padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda. El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria.

Stole Dimitriveski en Mestalla

Stole Dimitriveski en Mestalla / LaLiga

Stole, un seguro en ausencia de Agirrezabala

Hasta el momento, Julen era la primera opción para Corberán y estaba respondiendo con buenos partidos en un momento de malos resultados del Valencia CF. Su ausencia ha sido suplida con garantías por Stole Dimitrievski hasta el punto de no garantizarse la vuelta de Agirrezabala al once una vez recuperado merced al buen trabajo del macedonio.

Noticias relacionadas

La renovación de Dimitrievski, pendiente del Valencia CF

El futuro inmediato de la portería valencianista pasará pues por los guantes de Dimitrievski, dejando a Rivero como segunda opción. Además, aunque el ex del Rayo termina contrato el 30 de junio, el Valencia CF tiene la potestad unilateral de renovarle el contrato por dos temporadas más. Eso sí, para ello debería abonar una cláusula extra que ronda el cuarto de millón de euros. Para quedarse a Julen en propiedad, algo más que improbable se mire como se mire, el club debería pagar al Athletic Club una cantidad cercana a los 10 millones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. La Generalitat compra en una subasta por 120.000 euros el óleo 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València
  3. Venden por 2,1 millones el bloque de viviendas del que intentaron desahuciar a un enfermo con cáncer
  4. València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
  5. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
  6. Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit
  7. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
  8. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel

La oposición cree que el cambio de topónimo es una cortina de humo para colar el "Valencia" en castellano

La oposición cree que el cambio de topónimo es una cortina de humo para colar el "Valencia" en castellano

IV Foro de Municipalismo | Mª José Catalá

El sindicato CSIF pide extender el protocolo de seguridad de la Coma a todos los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana

El sindicato CSIF pide extender el protocolo de seguridad de la Coma a todos los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana

Pérez Llorca: "Lo recomendable es que Valencia Basket no se mueva del hotel"

Adiós al 'cuello de botella' de Pinedo

Adiós al 'cuello de botella' de Pinedo

Derriban el 'cuello de botella' de Pinedo

Mamma Mia! regresa al Teatro Olympia de València con nueva escenografía y coreografías originales

Mamma Mia! regresa al Teatro Olympia de València con nueva escenografía y coreografías originales

El Gobierno vigila el impacto del conflicto con Irán ante el repunte del petróleo y el gas

El Gobierno vigila el impacto del conflicto con Irán ante el repunte del petróleo y el gas
Tracking Pixel Contents