Julen Agirrezabala se rompe... y peligra la temporada
El portero padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, ocurrida durante una acción fortuita en el entrenamiento del pasado viernes
Javier Bengoa
Malas noticias en el Valencia CF. Otra más. Si este lunes ha sido operado José Copete y corre serio riesgo de perderse lo que resta de temporada, ahora es Julen Agirrezabala quien protagoniza una noticia triste, al sufrir una lesión meniscal en su rodilla izquierda.
La semana pasada ya parecía recuperado de su anterior lesión muscular ocasionada ante el Celta de Vigo, pero finalmente no pudo entrar en la convocatoria ante Osasuna. Y el motivo no es otro que su rodilla. El portero vasco cedido por el Athletic Club se hizo daño durante el entrenamiento del viernes y las pruebas han determinado que padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda. El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria.
Stole, un seguro en ausencia de Agirrezabala
Hasta el momento, Julen era la primera opción para Corberán y estaba respondiendo con buenos partidos en un momento de malos resultados del Valencia CF. Su ausencia ha sido suplida con garantías por Stole Dimitrievski hasta el punto de no garantizarse la vuelta de Agirrezabala al once una vez recuperado merced al buen trabajo del macedonio.
La renovación de Dimitrievski, pendiente del Valencia CF
El futuro inmediato de la portería valencianista pasará pues por los guantes de Dimitrievski, dejando a Rivero como segunda opción. Además, aunque el ex del Rayo termina contrato el 30 de junio, el Valencia CF tiene la potestad unilateral de renovarle el contrato por dos temporadas más. Eso sí, para ello debería abonar una cláusula extra que ronda el cuarto de millón de euros. Para quedarse a Julen en propiedad, algo más que improbable se mire como se mire, el club debería pagar al Athletic Club una cantidad cercana a los 10 millones.
