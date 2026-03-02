Julen Agirrezabala se rompe... y peligra la temporada

Malas noticias en el Valencia CF. Otra más. Si este lunes ha sido operado José Copete y corre serio riesgo de perderse lo que resta de temporada, ahora es Julen Agirrezabala quien protagoniza una noticia triste, al sufrir una lesión meniscal en su rodilla izquierda.

La semana pasada ya parecía recuperado de su anterior lesión muscular ocasionada ante el Celta de Vigo, pero finalmente no pudo entrar en la convocatoria ante Osasuna. Y el motivo no es otro que su rodilla. El portero vasco cedido por el Athletic Club se hizo daño durante el entrenamiento del viernes y las pruebas han determinado que padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda. El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria.

Stole Dimitriveski en Mestalla / LaLiga

Stole, un seguro en ausencia de Agirrezabala

Hasta el momento, Julen era la primera opción para Corberán y estaba respondiendo con buenos partidos en un momento de malos resultados del Valencia CF. Su ausencia ha sido suplida con garantías por Stole Dimitrievski hasta el punto de no garantizarse la vuelta de Agirrezabala al once una vez recuperado merced al buen trabajo del macedonio.

Noticias relacionadas

La renovación de Dimitrievski, pendiente del Valencia CF

El futuro inmediato de la portería valencianista pasará pues por los guantes de Dimitrievski, dejando a Rivero como segunda opción. Además, aunque el ex del Rayo termina contrato el 30 de junio, el Valencia CF tiene la potestad unilateral de renovarle el contrato por dos temporadas más. Eso sí, para ello debería abonar una cláusula extra que ronda el cuarto de millón de euros. Para quedarse a Julen en propiedad, algo más que improbable se mire como se mire, el club debería pagar al Athletic Club una cantidad cercana a los 10 millones.