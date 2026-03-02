La Liga U suspende el partido del Valencia Basket, que sigue confinado en Abu Dabi

La expedición taronja que viajó la semana pasada a Abu Dabi para participar en el Adidas NextGen EuroLeague sigue sin tener fecha de regreso a València debido al cierre del espacio aéreo tras los ataques de EEUU a Irán. El Valencia Basket era uno de los equipos, al igual que el Real Madrid, participantes en la competición de jóvenes talentos de la Euroliga que tuvo que ser suspendida debido a la inestabilidad en la zona. Sin embargo, los equipos, entre ellos el Valencia Basket, siguen confianados en el hotel de concentración en Abu Dabi y de momento, se desconoce el plan de regreso a casa.

Se aplazan los partidos de La Liga U

Esto ha llevado a qiue la La Liga U, competición de baloncesto masculino de categoría sub-22 en España, haya decidido suspender este lunes los partidos de la próxima jornada del Real Madrid y del Valencia Basket debido a que los jugadores se encuentran varados en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

De esta forma, los encuentros 'afectados' por la situación política son el 'mini-clásico' entre el Real Madrid y el Barça y el Amara Lleida contra el Valencia Basket.

"Se aplazan los partidos de la jornada 8 de la Liga U Barça Atlètic - Real Madrid y Amara Lleida - Valencia Basket debido a la situación que están atravesando los equipos juniors de Real Madrid y Valencia Basket en Abu Dabi. La fecha de los partidos será comunicada próximamente", anunció la competición en la red social 'X'.

La Euroliga anunció el pasado sábado la suspensión definitiva de su torneo 'Next Generation,' que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa y que se estaba disputando en Abu Dabi, debido a la "situación actual" en Emiratos Árabes Unidos.

Recluídos en el hotel

La expedición del Valencia Basket, compuesta por 33 personas entre jugadores y cuerpo técnico, permanecen recluidos en el mismo hotel de concentración a la espera de que se reabra el espacio aéreo en el país emiratí.

Estados Unidos lanzó el sábado 28 de febrero, en coordinación con Israel, la llamada 'Operación Furia Épica' contra Irán, una serie de ataques en los falleció el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y buena parte de la cúpula militar iraní. Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha respondido con ataques aéreos contra Israel y varios países árabes en los que Estados Unidos tiene bases militares.

El Valencia Basket está en continuo contacto con la Euroliga y las autoridades para intentar agilizar el regreso de la expedición taronja. De momento se esconoce si se esperará a que se reanuden los vuelos, algo que de momento no parece un escenario cercano o a que las autoridades busquen una alternativa para viajar por tierra.

Este lunes, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, afirmó que se encuentra en contacto con los responsables del equipo junior del Valencia Basket que se hallan en Abu Dabi y de momento ha recomendado a la expedición "que no se muevan del hotel de concentración".

El nuevo conflicto en la zona ha afectado al mundo del baloncesto. La Euroliga ha anunciado también el aplazamiento de varios partidos de esta semana.