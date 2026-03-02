El nuevo escenario del Valencia CF en su lucha por la salvación

Todavía falta por disputarse el Real Madrid-Getafe para que termine definitivamente la vigesimosexta jornada de LaLiga, pero la situación en la que se queda el Valencia tras una nueva semana de competición ya no va a cambiar demasiado. El conjunto de Carlos Corberán, con su triunfo en Mestalla ante Osasuna, ha hecho buenos el resto de resultados de sus rivales directos y ha conseguido meterle un mordisco importante al principal objetivo de la temporada: la permanencia.

El Valencia arrancaba la jornada con 26 puntos, únicamente dos por encima de los puestos de descenso, que los marcaba el Mallorca con 24. Los marcaba y los sigue marcando porque el conjunto bermellón cayó en Son Moix ante la Real Sociedad, por lo que seguirá metido en el pozo una semana más. Por tanto, los tres puntos que el conjunto de Mestalla sumó ante Osasuna le permiten llegar a los 29 y marcar una diferencia de cinco puntos respecto al decimoctavo puesto.

El Levante UD suma y el Alavés tiene un problema

El único de los tres equipos de los puestos de descenso que ha podido sumar esta jornada ha sido el Levante UD, que venció al Alavés en el Ciutat de València para seguir soñando con la permanencia. El cuadro granota alcanza los 21 puntos, por lo que todavía no le da para superar al Mallorca.

El conjunto babazorro, también metido en la pelea, se queda con 27 puntos, dos menos que el Valencia, y con la urgencia de resolver el problema del entrenador después de la salida de Coudet rumbo a River Plate. El Alavés es, precisamente, el próximo rival del Valencia, de nuevo en Mestalla, en un partido clave para ambos equipos. Los de Corberán, con otro triunfo, podrían darle un golpe casi definitivo a la salvación.

Elche, Rayo y Sevilla suman un punto

Tres rivales que sí sumaron, aunque con distintos sabores de boca, fueron Elche, Rayo Vallecano y Sevilla. Los franjiverdes lograron un empate insuficiente en el Martínez Valero que alarga la desastrosa dinámica del equipo, que sigue en caída libre. El equipo de Eder Sarabia ha caído hasta la decimoséptima posición, al límite de la zona roja y con solo dos puntos de margen.

El Rayo, por su parte, también sacó un punto en su partido de Vallecas ante el Athletic. Los franjirrojos son decimoquintos con 27 puntos, aunque esta semana recuperan el partido que tienen pendiente contra el Real Oviedo.

El Sevilla empató su partido aunque casi tuvo sabor a victoria. Los de Almeyda igualaron un derbi ante el Betis que iban perdiendo 2-0 y a punto estuvieron, incluso, de ganarlo. Los hispalenses son decimoprimeros con 30 puntos, uno más que el Valencia.

A la espera del Getafe

Los 29 puntos que registra el Valencia le sirven para acabar la jornada 26 en decimosexto lugar salvo que el Getafe tenga ganas de obrar el milagro en el Bernabéu. El conjunto azulón también tiene 29 puntos en su casillero, por lo que sumar ante el Real Madrid este lunes le permitiría superar al conjunto blanquinegro en la clasificación.