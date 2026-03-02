Rafa Mir niega un insulto racista: "Te voy a arrancar la cabeza"
Tras activar el protocolo contra el racismo en el encuentro Elche-Espanyol, el club ilicitano ha condenado cualquier manifestación de intolerancia y permanecerá atento a los procedimientos establecidos
A.C.
El incidente racista denunciado por el jugador del Espanyol Omar El Hilali en el partido del domingo ante el Elche en el Martínez Valero sigue dando que hablar. El conjunto ilicitado, a través de un comunicado oficial, ha pedido “respeto y prudencia ante la falta de evidencias” contra Rafa Mir, el futbolista que habría proferido los insultos al defensor perico.
Durante el encuentro Elche-Espanyol (2-2), en el minuto 78, el árbitro Iosu Galech Azpeitia activó el protocolo contra el racismo tras la petición del jugador Omar El Hilali. Posteriormente, el colegiado reflejó en el acta que el futbolista del Espanyol acusó a Rafa Mir de haberle dicho que llegó “en patera”, frase que no fue escuchada por ninguno de los miembros del equipo arbitral.
El club ilicitano ha condenado “de forma rotunda” cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad. La entidad anuncia que permanecerá atenta a los procedimientos establecidos en este tipo de situaciones, colaborando “siempre desde la responsabilidad y el respeto a los valores del deporte”.
Lo que dice Mir
¿Y qué dice el jugador denunciado? Mir, a través de su entorno, niega haber insultado de manera racista a El Hilali y defiende que realmente le espetó al defensa del Espanyol la frase "Te voy a arrancar la cabeza".
