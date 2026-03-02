Troy Bayliss y Jaume Masià, estrellas en el Racing Legends de Cheste

Curva con su nombre en el Circuit Ricardo Tormo y desde este domingo, su busto en la Rotonda de los Campeones, situada en el acceso principal al trazado valenciano. Un doble homenaje a un Jaume Masià que es el último campeón del mundo de motociclismo valenciano y que será uno de los grandes protagonistas de este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo con motivo del clásico Racing Legends que celebrará su decimosegunda edición los días 7 y 8 de marzo.

Un encuentro anual de vehículos clásicos que este año contará también con la presencia de Troy Bayliss para recordar su histórica victoria en el Gran Premio de 2026.

La programación reúne actividad en pista, propuestas familiares y acciones de carácter histórico y divulgativo dirigidas a todos los públicos.

El sábado 7 de marzo Troy Bayliss participará en varias actividades que incluyen su presencia en el Paseo de la Fama del acceso principal Circuit, donde dejará sus huellas como recuerdo de su victoria en el Gran Premio de 2006.

El piloto australiano también rodará con la Ducati de MotoGP con la que consiguió la victoria hace ya 20 años y participará en un coloquio dedicado a su trayectoria en MotoGP y Superbikes con la colaboración del periodista Miguel Ángel Roselló, narrador de la época en TVE, y los pilotos Rubén Xaus y Juan Bautista Borja.

Al finalizar el encuentro, el director general del Circuit, Nicolás Collado, hará entrega a Bayliss el trofeo que lo acredita como Leyenda del Circuit.

Jaume Masià señala la curva del Circuit Ricardo Tormo que lleva su nombre. / F. Calabuig

El gran día para Jaume Masià

El domingo 8 de marzo el Circuit dedicará también el programa a Jaume Masià, campeón del mundo de Moto3 en 2023, con el descubrimiento de su busto en la Rotonda de los Campeones, situada en el acceso principal al trazado valenciano. La rotonda incorporará desde el domingo un monumento en su honor que se suma al conjunto que representa a las curvas del trazado, entre las que da nombre a la 11.

El homenaje se completa con una charla en el escenario principal junto a otros pilotos valencianos que han triunfado en el mundial.

Motos históricas, en una de las últimas ediciones del Racing Legends. / Circuit

Actividades y concursos

Además de la actividad en pista, los asistentes encuentran espacios familiares, áreas infantiles, exposiciones, mercadillo del motor, exhibiciones y desfiles. Racing Legends mantiene su carácter participativo mediante dos concursos abiertos al público, a los clubes y a los pilotos inscritos en las distintas disciplinas de automovilismo y motociclismo.

El concurso deportivo establece una dotación total de 4.000 euros repartida en automovilismo y motociclismo. En el apartado de automovilismo, la carrera regularidad repartirá 1.000 euros entre los diez primeros clasificados, de acuerdo con un baremo proporcional al número de inscritos. También se entregan 1.000 euros a la mejor ambientación de coche, con premios para clubes y participantes privados.

Uno de los coches participantes en la anterior edición del Racing Legends en Cheste. / Circuit

En el área de motociclismo se asignan 2.000 euros distribuidos entre las Copas de Velocidad de Clásicas Legends y SS/SBK, además de los premios a la mejor ambientación de moto para clubes y particulares. Los criterios de valoración consideran la adaptación a la época representada, la calidad y seguridad del vestuario y la integración temática del conjunto.

El certamen de ambientación permanece abierto a clubes, pilotos y aficionados. Las propuestas deben evocan la estética y la cultura del periodo comprendido entre 1930 y 1989. Para los participantes individuales se establecen premios específicos en las categorías masculina, femenina e infantil, que incluyen vales para la Circuitienda y entradas para el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana.

Las entradas para vivir Racing Legends 2026 ya están disponibles en la web oficial del Circuit Ricardo Tormo.