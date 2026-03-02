Unai Núñez, un seguro de vida para el Valencia CF: "Estoy muy cómodo y creo que se ve reflejado en el campo"

Unai Núñez se ha convertido en un seguro de vida para el Valencia CF. El central volvió a cumplir, esta vez como central en defensa de cuatro, y está confirmando su condición de fichaje de rendimiento inmediato. El vasco está cumpliendo en cada una de las tareas que le ordena Carlos Corberán y su protagonismo en el equipo va a más. Este domingo contra Osasuna, sin Copete, fue titular en el centro de la zaga por delante de César Tárrega.

El central vasco calificaba la victoria ante los rojillos de "muy importante, muy necesaria, y por así decirlo, estar en la línea. No nos han hecho prácticamente ocasiones de gol, nosotros hemos tenido el dominio del partido, podemos generar más ocasiones, pero bueno, tenemos que seguir así, seguir trabajando, y todavía queda mucho, y todavía la cosa está muy apretada, pero bueno, muy contentos por haber conseguido la victoria aquí en casa contra un rival muy difícil".

Unai Núñez apelaba al buen trabajo defensivo pero "no solo la línea defensiva", sino que "todos han hecho muy buen trabajo defensivo, porque a Budimir no le llegan las pelotas si no dejan tiempo para jugar atrás y en el medio campo, y entonces a nosotros nos ha ayudado y nosotros hemos hecho muy buen trabajo defensivo".

La confianza en Ramazani

Ramazani fue el encargado de transformar el penalti que dio el triunfo, y la confianza del grupo en el belga es total. "Yo personalmente estaba muy tranquilo porque sabía que lo iba a tirar bien, y sí que los dos los ha tirado bien, pero bueno, esto también cambia de un día para otro, puede acertar o no, pero el que los tira es el que acierta o no, pero yo la verdad que confío plenamente en él (Ramazani) para tirar los penaltis".

El defensor reconocía que el triunfo "vale por dos más que nada, porque la afición se merece que tengamos buenos partidos en casa, que ganemos puntos, y luego pues eso también, que nos alejamos un poco de la parte de abajo, pero como ya sabéis está todo muy apretado y esto no termina aquí, hay que seguir, el siguiente partido es un partido contra un rival directo, por así decirlo, y en casa sí que tenemos que seguir trabajando para dejar aquí otra vez los tres puntos".

Noticias relacionadas

A nivel personal, Núñez afirmaba estar "muy a gusto" en el Valencia. "Intento trabajar cada día en la idea del míster y en la posición que me pida, la verdad que estoy muy cómodo y muy contento, y yo creo que también se ve reflejado en el campo".