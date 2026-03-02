El valencianista José Copete, operado de la rodilla izquierda

El central del Valencia José Copete fue intervenido quirúrgicamente este lunes de la rodilla izquierda en Valencia y permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo.

La operación fue llevada a cabo por el cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia, según informó el club en un comunicado.

El central sevillano sufrió la lesión meniscal durante el encuentro frente al Villarreal del 22 de febrero y ha sido el tercer jugador valencianista que ha pasado por el quirófano esta temporada después de las lesiones de los también defensores Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier.

El club no ha especificado el tiempo estimado de baja, si bien según la evolución de lesiones similares podría perderse lo que resta de temporada o al menos gran parte de ella.