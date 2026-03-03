Claudia Pina abre el camino hacia la reconquista

España defendía estrella y estrenaba camino. En Castalia, bajo un cielo espeso de marzo, comenzó la ruta hacia el Mundial de Brasil 2027, el primer paso de una selección que en Sídney 2023 bordó la historia y ahora quiere volver a escribirla. La campeona del mundo se puso el mono de trabajo para iniciar la reconquista. Y lo hizo al ritmo de Claudia Pina.

El once era casi un manifiesto. Sin Cata Coll, Aleixandri, Paredes —madre reciente de Lea—, Mapi León ni Aitana, Sonia Bermúdez apostó por Nanclares bajo palos, como en la Euro ante la ausencia de la balear; María Méndez y Codina al mando atrás; Mariona de interior, Vicky López abierta a la derecha e Inma Gabarro como falsa nueve. Un equipo nuevo en nombres, reconocible en la idea.

El guion fue el esperado: Islandia atrincherada, bloque bajo, físico y peleón, casi todas dentro del área. España, paciente y coral, moviendo de lado a lado hasta desordenar el muro. Patri era la brújula, siempre cerca de Jenssen para apagar cualquier conato; Alexia y Mariona buscaban el pase filtrado; Vicky daba amplitud y desborde; Ona y Olga percutían por fuera. Y Pina hacía un poco de todo.

Las llegadas caían por decantación: centros laterales, tiros lejanos, balón parado. Codina rozó el gol hasta tres veces. Rúnarsdóttir sostuvo a las suyas con manos firmes, retrasando lo inevitable. Porque era cuestión de tiempo.

El 1-0 nació en el alambre. Jonsdóttir y Olga quedaron tendidas tras un golpe, las islandesas pidieron pausa, pero el juego siguió. Vicky, despierta, encontró a Pina. Y la nueva ‘9’ dibujó su firma: derechazo desde fuera del área, seco, limpio, imparable. Marca de la casa para abrir el camino antes del descanso.

Islandia apenas inquietó, salvo una llegada de Eiriksdóttir que Codina desactivó con autoridad. Tras el paso por vestuarios, España apretó un punto más la presión y dio entrada a Edna por Gabarro. El segundo cayó pronto, otra vez con sello Pina. Pase largo, exquisito, de Mariona; control en la frontal, conducción hacia dentro, quiebro a dos defensas y rosca a la escuadra. Porque no sabe hacer goles normales.

El asedio fue constante. Ona, Vicky, Alexia y Olga se toparon con Rúnarsdóttir. Edna falló una clarísima, pero se redimió al instante: centro maravilloso de Ona Batlle y cabezazo académico para el 3-0, su primero con la absoluta. Castalia celebró el arranque de un viaje que apunta lejos.

No fue solo victoria. Fue una declaración de intenciones. España quiere volver a Brasil para defender algo más que una estrella: quiere defender una manera de jugar. Y en Castalia dejó claro que el viaje hacia la reconquista ya está en marcha