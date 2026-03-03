Fútbol
El Atlético alcanza la final de la Copa tras sufrir hasta el final ante un gran Barça
El equipo azulgrana se despide de la competición pese a quedarse a un gol de igualar la eliminatoria (3-0)
El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.
El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga.
