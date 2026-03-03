Treinta miembros de la expedición junior del Valencia Basket logran salir de Abu Dabi
La expedición se dirige a Turquía para regresar a España
Comienza el principio del fin de la pesadilla para treinta de los treinta y tres miembros de la expedición del equipo junior del Valencia Basket que estaba atrapada en Abu Dabi. La delegación del conjunto taronja permanecía a cobijo en un hotel tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta de este país a estados cercanos, que obligaron a clausurar el espacio aéreo. Este martes, un total de 30 personas han podido coger un vuelo a Turquía pasadas las 15 horas, según confirmaron fuentes del club.
Desde Valencia Basket informaron que la Euroliga, que organizaba el torneo que disputaba el equipo de cantera del club valenciano con otros como el Real Madrid, ha ayudado a la entidad valenciana a que esta treintena de personas pudieran salir del emirato y regresar a casa.Los otros tres miembros de la expedición, todos empleados del club, permanecen en Abu Dabi a la espera de encontrar nuevas plazas de avión para abandonar el país y volver a España.
Se quedan tres empleados
La entidad valenciana espera que el grueso de esta expedición, que componían jugadores, técnicos, familiares y personal del club, llegue este miércoles a València y poder encontrar pronto billetes para sus tres trabajadores dado que ya empieza a haber vuelos de repatriación.
Valencia Basket ha asegurado que todos los integrantes de la expedición, los que ya vuelan a Turquía y los que permanecen en el hotel de Abu Dabi se encuentran bien.
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones